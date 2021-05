Probabili formazioni Sampdoria Roma/ Quote: per Fonseca è rebus attacco

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Sampdoria Roma ci accompagneranno verso la partita che questa sera a Marassi sarà il posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A, partita speciale per il grande ex Claudio Ranieri mentre Paulo Fonseca deve fare i conti con le scorie della disfatta di Manchester, sia dal punto di vista psicologico sia in termini di giocatori infortunati, i cui problemi hanno sicuramente influenzato molto una partita che per la Roma era pure cominciata bene, ma poi purtroppo è terminata nel peggiore dei modi.

I giallorossi devono comunque reagire, anche perché in campionato c’è da difendere il settimo posto che sarà l’ultimo valido per qualificarsi alle Coppe europee dell’anno prossimo, mentre la Sampdoria proverà a ripartire dopo la sconfitta di settimana scorsa sul campo del Sassuolo per rilanciarsi verso l’obiettivo dei 52 punti fissato da Claudio Ranieri per chiudere bene il campionato. Tutto questo premesso, andiamo adesso a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Sampdoria Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Sampdoria Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Esso si annuncia incerto, con solo un lieve vantaggio per gli ospiti giallorossi: il segno 2 infatti è quotato a 2,50, mentre con il segno 1 si arriva a quota 2,65. Più remunerativo sarebbe il pareggio, infatti il segno X varrebbe 3,65 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

LE MOSSE DI RANIERI

Le probabili formazioni di Sampdoria Roma per i padroni di casa evidenziano il fatto che in settimana Quagliarella ha avuto qualche acciacco, di conseguenza Claudio Ranieri potrebbe optare per la coppia d’attacco Gabbiadini-Keita. Procedendo a questo punto a ritroso nel presentarvi il modulo 4-4-2 doriano che dovrebbe essere di riferimento per la Sampdoria stasera, annotiamo che a centrocampo sembrano sicuri del posto Candreva come esterno destro e Thorsby nel cuore della mediana, ma ci potrebbe essere un doppio ballottaggio Jankto-Damsgaard sulla fascia sinistra ed Ekdal-Adrien Silva per affiancare Thorsby in mezzo, mentre in difesa evidenziamo un ulteriore dubbio per mister Ranieri, dal momento che Yoshida e Tonelli si contendono il posto al fianco di Colley nella coppia centrale davanti ad Audero, infine i terzini saranno Bereszynski a destra e Augello a sinistra.

LE SCELTE DI FONSECA

Sul fronte giallorosso delle probabili formazioni di Sampdoria Roma, sappiamo che i problemi a Manchester sono cominciati con la tripla sostituzione di Pau Lopez, Veretout e Spinazzola già nel primo tempo per infortuni che andranno ad incidere anche sulle scelte di Paulo Fonseca per la partita di oggi. Dunque, fermo restando il 3-4-2-1 come modulo di riferimento, avremo Mirante in porta e davanti a lui la difesa a tre con Mancini, Ibanez e uno tra Cristante e Smalling. La situazione è particolarmente delicata a centrocampo, perché con i problemi di Veretout e Spinazzola sono praticamente “obbligati” Diawara e Villar nella coppia centrale più Bruno Peres a sinistra, mentre Karsdorp e Santon si giocano il posto da esterno destro. In attacco invece c’è più abbondanza e la certezza dovrebbe essere Mkhitaryan, per il resto vi sono i due ballottaggi Pellegrini-Carles Perez per affiancare l’armeno e Borja Mayoral-Dzeko come prima punta.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita B., Gabbiadini. All. Ranieri.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, B. Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. All. Fonseca.



