Probabili formazioni Sampdoria Roma/ Quote: Zaniolo sarà titolare? (Serie A)

Con le probabili formazioni di Sampdoria Roma ci avviciniamo alla partita che si giocherà nel tardo pomeriggio a Marassi per la trentunesima giornata di Serie A, una grande classica che vede però Marco Giampaolo e José Mourinho inseguire obiettivi diversi. La Sampdoria si è rilanciata vincendo a Venezia prima della sosta, ma la salvezza è ancora da conquistare e un bel risultato contro una big sarebbe naturalmente prezioso per la missione dei blucerchiati.

La Roma d’altro canto non vuole fermarsi sul più bello: il trionfo nel derby resterà memorabile anche fra anni, ma per dare valore alla stagione serve darà continuità in campionato per raggiungere la migliore posizione possibile, oltre che cercare naturalmente di vincere la Conference League. Tutto questo premesso, possiamo andare a scoprire subito quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Sampdoria Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Sampdoria Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti sono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,55 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria della Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Le probabili formazioni di Sampdoria Roma riservano a Marco Giampaolo ampia possibilità di scelta, anche se le assenze di Damsgaard e Gabbiadini sono naturalmente pesanti. Il modulo di riferimento per i blucerchiati dovrebbe essere il 4-3-2-1 con Audero in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Bereszynski a destra, Yoshida in ballottaggio con Ferrari per affiancare Colley nella coppia centrale, Murru come terzino sinistro.

Passando a centrocampo, ecco Candreva esterno destro, mentre Ekdal se la gioca con Rincon per essere il perno centrale e Thorsby sarà la mezzala sinistra; nel reparto offensivo dovremmo vedere Sabiri e Sensi alle spalle del centravanti Caputo, ma potrebbe anche esserci Quagliarella al posto di Sabiri e in quel caso avremmo un 4-3-1-2.

LE SCELTE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, José Mourinho per le probabili formazioni di Sampdoria Roma riparte naturalmente dalle ottime indicazioni maturate nel derby. Il modulo di riferimento sarà il 3-5-2 con Rui Patricio come sempre intoccabili fra i pali e protetto dalla retroguardia a tre che sarà quasi certamente composta da Mancini, Smalling ed Ibañez.

Nel folto centrocampo a cinque della Roma ci aspettiamo Karsdorp come esterno destro, poi capitan Pellegrini, Cristante e Mkhitaryan nel cuore della mediana (anche perché Veretout è acciaccato) con possibile turno di riposo per Oliveira, mentre a sinistra ecco il ballottaggio Zalewski-Vina, con il giovane italo-polacco ‘gasato’ dal derby; Zaniolo possibile titolare al fianco di Abraham, a meno di avanzare Mkhitaryan dando spazio ad Oliveira a centrocampo.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sabiri, Sensi; Caputo. All. Giampaolo.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.











