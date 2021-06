Probabili formazioni San Marino Italia U20/ Bollini punta su Fagioli ed Esposito?

PROBABILI FORMAZIONI SAN MARINO ITALIA U20: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Le probabili formazioni di San Marino Italia U20 ci conducono versola partita amichevole che si gioca a Serravalle, con calcio d’inizio alle ore 18:00 di domenica 6 giugno: rivediamo dunque gli azzurri contro la piccola federazione sanmarinese, anche se in questo caso si tratta della nostra nazionale giovanile (mentre San Marino si presenta con i “grandi”). Dopo il settebello calato dall’Italia di Roberto Mancini, tocca stavolta ad Alberto Bollini che è stato “promosso” nel rimpasto dei Commissari Tecnici azzurri, visto che in precedenza guidava l’Under 19.

La nostra Under 20 ha sempre fatto bene negli ultimi anni, guidata da Paolo Nicolato – oggi CT dell’Under 21 che ha mancato il grande appuntamento degli Europei – aveva anche timbrato un quarto posto al Mondiale di categoria e ora, con un gruppo ovviamente rinnovato, spera di fare bella figura in termini generali nel corso del ciclo, detto che ovviamente per questa partita amichevole ci aspettiamo una vittoria. Vediamo ora come Bollini potrebbe disporre i suoi giocatori sul terreno di gioco di Serravalle, leggendo insieme le probabili formazioni di San Marino Italia U20.

PROBABILI FORMAZIONI SAN MARINO ITALIA U20: LE SCELTE DI BOLLINI

Chi comporrà dunque le probabili formazioni di San Marino Italia U20? Ipotizziamo un 4-3-3 anche per questa nazionale giovanile, che in porta potrebbe schierare Alessandro Russo; sugli esterni i favoriti possono essere Ferrarini e Antonino Gallo, in mezzo invece il reparto sarà comandato da Bettella che si avvarrà della collaborazione di uno tra Carboni e Papetti. A centrocampo la regia potrebbe essere in mano a Fagioli, che quest’anno ha esordito nella prima squadra della Juventus; con lui quasi sicuro di essere titolare Riccardi, poi l’altra mezzala uscirà dal ballottaggio eventuale tra Brescianini e Mattia Viviani ma senza dimenticarsi di Portanova e Tongya, entrambi ex bianconeri. Sebastiano Esposito dovrebbe giocare come prima punta, vincendo il testa a testa con Eddie Salcedo e Lorenzo Colombo; Cangiano e Vignato a quel punto sarebbero gli esterni del tridente mantenendo il loro ruolo naturale.

ITALIA U20 (4-3-3): A. Russo; Bouah, Bettella, Carboni, Gallo; Brescianini, Fagioli, Riccardi; Cangiano, Se. Esposito, Vignato. Allenatore: Alberto Bollini



