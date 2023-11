Probabili formazioni San Marino Italia U21/ Dubbi azzurri (Qualificazioni Europei 2025, 16 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SAN MARINO ITALIA U21: CHI GIOCA A SERRAVALLE?

Le probabili formazioni di San Marino Italia U21 ci avvicinano sensibilmente alla partita in programma alle ore 18:30 di giovedì 16 novembre, a Serravalle: siamo nel percorso delle qualificazioni agli Europei Under 21 2025 e gli azzurrini, che avevano iniziato con un deludente pareggio contro la Lettonia, si sono poi rimessi in corsa con una doppia vittoria su Turchia e Norvegia, e adesso hanno il destino dalla loro parte. Nelle prossime due gare, che saranno appunto contro San Marino e Irlanda, l’obiettivo dichiarato dal nostro CT Carmine Nunziata è quello di fare 6 punti.

Probabili formazioni Cipro Spagna/ Quote: turnover iberico? (qualificazioni Euro 2024, 16 novembre 2023)

Sicuramente oggi è attesa una vittoria, visto che l’avversaria è modesta; l’Italia però deve pensare a se stessa, in generale possiamo dire che quello degli Europei Under 21 è un nervo scoperto essendo che nelle ultime edizioni, nonostante rose interessanti e di qualità, non siamo mai riusciti anche solo a giocare la finale. Adesso però dobbiamo scoprire in che modo i due CT potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco di Serravalle, prendiamoci dunque del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di San Marino Italia U21.

Probabili formazioni Liechtenstein Portogallo/ Quote: CR7 titolare? (qualificazioni Euro 2024, 16 novembre)

PROBABILI FORMAZIONI SAN MARINO ITALIA U21

LE SCELTE DI CECCHETTI

Matteo Cecchetti potrebbe operare con un 5-3-2 in San Marino Italia U21: bloccati dunque i due terzini che sarebbero Guidi a destra e Contadini a sinistra, a formare una linea difensiva con i tre centrali Giambalvo, Mattia Sancisi e Giocondi che si piazzeranno a protezione del portiere Amici. A centrocampo Renzi e Rastelli possono provare a prendersi una maglia, eventualmente al posto di Pasolini e Dolcini; dovrebbe invece essere confermato Nicolò Sancisi, che dei tre giocatori di mezzo è quello con le caratteristiche più offensive. In caso di cambio modulo, passando magari a un centrocampo a quattro, possono tornare utili anche Terenzi e Sarti sulle corsie esterne; per quanto riguarda il tandem offensivo, i due titolari potrebbero essere Zannoni e D’Addario come già nell’ultima partita contro la Turchia (persa 5-0 in trasferta) ma attenzione a Pasquinelli e Gasperoni che se la possono giocare.

Probabili formazioni Cipro Spagna/ Diretta tv: quante novità? (qualificazioni Euro 2024, 15 novembre 2023)

LE MOSSE DI NUNZIATA

Nunziata come noto ha più moduli a disposizione per San Marino Italia U21: ultimamente sembra che si giochi con il 4-3-1-2 e allora spazio a Desplanches in porta con Zanotti (favorito su Barbieri) e Calafiori che potrebbero essere i due terzini, in mezzo invece potrebbe essere confermata la coppia composta da Diego Coppola e Pirola, il secondo tra l’altro sta trovando tanto spazio come titolare nella Salernitana. A centrocampo saranno sicuramente titolari Edoardo Bove e Prati, che sarà il playmaker dell’Italia U21; poi attenzione ai vari ballottaggi, Miretti potrebbe operare sulla trequarti e allora il titolare come mezzala sarebbe Casadei, che però si deve giocare il posto con Cher Ndour e Fazzini che si sta lanciando in Serie A con l’Empoli. Per quanto riguarda il tandem offensivo, Gnonto dopo la nazionale maggiore è tornato a disposizione di Nunziata: Francesco Pio Esposito dovrebbe essere uno degli attaccanti, il giocatore del Leeds sarebbe il secondo ma in questo momento è davvero difficile vedere fuori un Lorenzo Colombo in forma, tuttavia bisogna anche pensare alla partita contro l’Irlanda e allora vedremo…

PROBABILI FORMAZIONI SAN MARINO ITALIA U21: IL TABELLINO

SAN MARINO U21 (5-3-2): Amici; Guidi, Giambalvo, M. Sancisi, Giocondi, Contadini; Pasolini, Dolcini, N. Sancisi; Zannoni, D’Addario. Allenatore: Matteo Cecchetti

ITALIA U21 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, D. Coppola, Pirola, Calafiori; Casadei, Prati, E. Bove; Miretti; L. Colombo, F. P. Esposito. Allenatore: Carmine Nunziata











© RIPRODUZIONE RISERVATA