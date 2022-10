Probabili formazioni Sassuolo Inter/ Diretta tv: ancora vari dubbi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER: INZAGHI FIDUCIOSO DOPO LA CHAMPIONS!

Le probabili formazioni di Sassuolo Inter ci accompagnano verso l’interessante anticipo che aprirà domani pomeriggio al Mapei Stadium il programma della nona giornata di Serie A. Il Sassuolo di Alessio Dionisi si sta confermando una solida realtà del calcio italiano ed è reduce da due vittorie consecutive a cavallo della sosta, l’ultima delle quali è stato il perentorio 5-0 rifilato alla Salernitana domenica scorsa, che è servito anche ad agganciare in classifica proprio l’Inter, con il sogno del sorpasso se il Sassuolo saprà calare il tris di vittorie.

Per l’Inter di Simone Inzaghi è invece un momento decisamente delicato in campionato, addolcito tuttavia dalla preziosa vittoria contro il Barcellona in Champions League, che anche psicologicamente potrebbe valere una svolta, con benefici effetti naturalmente pure in Serie A. La classifica però non concede la possibilità di altri passi falsi, bisognerà quindi sfatare anche una rivale tradizionalmente scomoda come i neroverdi. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Sassuolo Inter.

DIRETTA SASSUOLO INTER STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Diamo spazio anche alle modalità per seguire la diretta tv di Sassuolo Inter, anche se sarebbe più corretto parlare di una diretta streaming video, dal momento che questa sarà una delle sette partite della nona giornata di Serie A trasmesse in esclusiva sulla piattaforma DAZN, accessibile su abbonamento e tramite dispositivi che siano dotati di una connessione a Internet.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

LE MOSSE DI DIONISI

Le probabili formazioni di Sassuolo Inter vedono l’allenatore di casa Alessio Dionisi intenzionato a puntare sul classico modulo 4-3-3 dei neroverdi, con dilemmi soprattutto in attacco dove Laurientè a destra e il grande ex Pinamonti come prima punta dovrebbero essere certi del posto, mentre l’ultima maglia è in ballo tra Ceide, D’Andrea e Kyriakopoulos sulla sinistra. Un possibile dubbio anche a centrocampo, ma Thorstvedt è favorito su Harroui per affiancare gli intoccabili Maxime Lopez e Frattesi. Sembra invece tutto chiaro in difesa, dove il portiere Consigli sarà protetto dal reparto a quattro che da destra a sinistra dovrebbe essere formato da Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio.

LE SCELTE DI INZAGHI

Per Simone Inzaghi le probabili formazioni di Sassuolo Inter devono tenere conto anche degli strascichi della bellissima ma faticosa vittoria contro il Barcellona. In porta dovrebbe giocare Handanovic, come sempre in campionato; davanti a lui ecco Skriniar e Bastoni, mentre potrebbe riproporsi il ballottaggio Acerbi-De Vrij, con l’italiano forse favorito. Bisogna centellinare le forze anche sulle fasce, dove ipotizziamo Dumfries a destra e Gosens a sinistra, naturalmente con Darmian e Dimarco come alternative. Meno dubbi nel cuore della mediana, con Asllani al posto di Brozovic, l’intoccabile Barella e Calhanoglu che potrebbe in verità essere insidiato da Mkhitaryan. Infine in attacco dovrebbe esserci Dzeko al fianco di Lautaro Martinez, aspettando sempre il ritorno a pieno titolo di Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Thorstvedt; Laurentiè, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, L. Martinez. All. Inzaghi.











