Probabili formazioni Sassuolo Inter/ Diretta tv, Caputo in dubbio al Mapei Stadium

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Sassuolo Inter, sfida valida per la nona giornata del campionato della Serie A, che avrà luogo solo domani alle ore 15.00 tra le mura del Mapei Stadium. Siamo infatti più che mai curiosi di conoscere le mosse di De Zerbi come di Conte, per quello che è un match affatto banale e dall’esito apertissimo. Dopo tutto è sotto gli occhi di tutti l’ottimo moneto della squadra neroverde, seconda nella classifica di campionato e di ritorno pure dalla quinta vittoria in stagione, rimediata contro il Verona solo sette giorni fa. E’ invece momento affatto semplice per i nerazzurri di Antonio Conte, che solo in settimana hanno rimediato il secondo KO in Champions League, contro il Real Madrid, offrendo pure una prestazione poco soddisfacente. All’Inter non resta che cercare riscatto tra i confini nazionali, ma domani contro gli emiliani non sarà concessa alcuna distrazione. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Sassuolo Inter.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

LE MOSSE DI DE ZERBI

Per le probabili formazioni di Sassuolo Inter, chiaramente De Zerbi punterà sul classico 4-2-3-1 farcito di titolari: rimane però da vedere se ora della sfida di domani il tecnico recupererà dall’ultimo acciacco anche Francesco Caputo. Se il bomber non sarà dalla partita toccherà a Raspadori prendere il suo posto. Boga e Berardi saranno comunque le prime scelte per l’esterno del reparto offensivo, mentre Djuricic si collocherà sulla tre quarti. Sono poi maglie consegnate per il centrocampo alla viglia della sfida di Serie A: irrinunciabili ancora una volta Lopez e Locatelli. Anche nella difesa neroverde sono pochi i dubbi del tecnico: davanti a Consigli si schiereranno dal primo minuto Chiriches e Ferrari, mentre in corsia sarà spazio per Rogerio e uno tra Muldur e Toljan.

LE SCELTE DI CONTE

In casa nerazzurra Conte potrebbe dare vita a un piccolo turnover rispetto agli 11 visti negli ultimi appuntamenti: chiaramente senza rinunciare al classico 3-4-1-2. Ecco che allora domani pomeriggio di fronte al solito Handanovic potrebbe esserci spazio per Skriniar e De Vrij, con D’Ambrosio a completamento del reparto, al posto di Bastoni. Per la mediana potrebbe allora essere spazio per Perisic a sinistra, in coppia con Damian: al centro spazio per Barella e Gagliardini, con Vidal (che salterà il prossimo turno di Champions League) avanzato alle spalle delle due punte. Confermati come al solito Lautaro Martinez e Lukaku, a secco di gol nell’ultima sfida di Coppa contro il Real Madrid: pure potrebbe domani giocarsi le sue carte anche Alexis Sanchez.

IL TABELLINO

SASSUOLO: Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo All. De Zerbi

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio, Darmian, Gaglairdini, Barella, Perisic; Vidal; Lukaku, L Martinez All. Conte



