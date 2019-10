Probabili formazioni Sassuolo Inter/ Diretta tv: Conte senza D’Ambrosio e Sanchez

Si accenderà solo domani alle ore 12.30 al Mapei Stadium, la sfida della ottava giornata di Serie A tra Sassuolo e Inter e certo è arrivato il momento di esaminare le probabili formazioni che vedremo domenica in campo. E’ infatti un momento molto delicato nello spogliatoio di Antonio Conte, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Sassuolo Inter: i nerazzurri a breve dovranno tornare protagonisti anche in Champions league e non lo faranno a ranghi completi. Già in vista del match di domani infatti il tecnico, non discostandosi dal 3-5-2 pure dovrà fare i conti con non poche assenze annunciate, da quella di D’Ambrosio (che si è fermato con la nazionale azzurra) ad Alexis Sanchez, che nella sosta ha rimediato la lussazione del tendine della caviglia. Vedremo dunque come l’allenatore nerazzurro colmerà vuoti importanti: andiamo ad analizzare le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Sassuolo Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Inter sarà disponibile solo sul canale DAZN1: gli abbonati alla nuova piattaforma che abbiano anche un contratto con la televisione satellitare potranno seguire questa partita sul canale 209 del decoder di Sky. Naturalmente rimane valida l’alternativa della diretta streaming video, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; una smart tv con connessione a internet permette inoltre di installarvi direttamente l’applicazione DAZN.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

LE MOSSE DI DE ZERBI

Per le probabili formazioni di Sassuolo Inter, De Zerbi domani dovrebbe riproporre il 4-3-3 che abbiamo pure visto nell’ultimo turno di Serie A disputato contro l’Atalanta (anche se il 4-3-1-2 rimane comunque una buona alternativa). Ecco che allora per il tridente offensivo dovremmo vedere dal primo minuto domani in campo Berardi e Caputo assieme a Defrel, pur con Boga che scalpita dalla panchina. Saranno poi maglie confermate anche per la mediana, con Traorè, Obiang e Duncan in campo dal primo minuto, anche se rimane a disposizione Locatelli. Il tecnico del Sassuolo poi non ha grandi dubbi neppure per quanto riguarda la difesa dei neroverdi con Marlon confermato al posto dell’acciaccato Chiriches: saranno Ferrari, Toljan e Peluso a completare il reparto.

LE SCELTE DI CONTE

Sono invece problemi maggiori per Conte, impegnato a fissare le probabili formazioni di Sassuolo e Inter, viste le importante defezioni occorse in questa sosta per le nazionali. Già in difesa il tecnico dei nerazzurri dovrà sistemare le cose e colmare l’assenza di D’Ambrosio con Bastoni, cui faranno compagnia De Vrij e Skriniar. Per quanto riguarda il reparto a 5 del centrocampo, i primi nomi che ci arrivano solo quelli di Gagliardini, Barella e Brozovic per il centro: ai lati rivedremo ancora titolare sulla destra Candreva, in coppia con Asamoah. Come abbiamo poi detto prima domani mancherà Sanchez, out per infortunio: Lukaku e Lautaro Martinez rimangono allora le prime scelte per le due punte, ma Politano cerca spazio.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 22 Toljan, 2 Marlon, 31 Ferrari, 13 Peluso; 23 Traorè, 14 Obiang, 8 Duncan; 25 Berardi, 9 Caputo, 11 Defrel All. De Zerbi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 95 Bastoni, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 18 Asamoah; 10 Lautaro, 9 Lukaku All. Conte



