Probabili formazioni Sassuolo Inter/ Diretta tv, Joaquin Correa per Dzeko? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER: CHI GIOCA A REGGIO EMILIA?

Le probabili formazioni di Sassuolo Inter ci conducono a parlare della partita che si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 20:45 di sabato 2 ottobre: per la 7^ giornata di Serie A 2021-2022 torna un match che i neroverdi hanno incredibilmente anche dominato qualche anno fa, prima che Antonio Conte ristabilisse lo status quo. Oggi però il Sassuolo fatica sotto la guida di Alessio Dionisi, che per ora si rifà ai dettami di Roberto De Zerbi ma deve ancora fare il salto di qualità nel prendere pieno possesso della sua rosa.

Proprio De Zerbi martedì sera è stato in grado di fermare l’Inter in Champions League, e generalmente potremmo dire che i nerazzurri hanno un po’ frenato rispetto all’inizio della stagione; restano però una squadra temibilissima, e forse ancora principalmente candidata a vincere lo scudetto. Aspettiamo che a Reggio Emilia si giochi, nel frattempo però possiamo fare qualche valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Sassuolo Inter.

DIRETTA SASSUOLO INTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Inter sarà sui canali della televisione satellitare: appuntamento per tutti gli abbonati su Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per attivare l’applicazione Sky Go. Inoltre, ovviamente, la Serie A per questa stagione è fornita integralmente da DAZN e dunque i clienti di questa piattaforma potranno seguire qui la partita.

LE SCELTE DI DIONISI

Possiamo dire che i ballottaggi aperti nelle probabili formazioni di Sassuolo Inter, per quanto riguarda i neroverdi, sono due: Dionisi punta a recuperare Toljan che contenderebbe una maglia a Muldur come terzino destro, mentre sulla trequarti ci sono Djuricic e Boga che sono in vantaggio su Hamed Traoré, il quale nel caso fosse titolare potrebbe sostituire uno dei due e giocare anche come esterno. Per il resto, le scelte sembrano confermate: davanti a Consigli avremo la coppia difensiva formata da Chiriches e Gian Marco Ferrari, con Rogério favorito su Kyriakopoulos per completare la retroguardia. In mezzo al campo scalpita Matheus Henrique, ma sia Maxime Lopez che Frattesi sono in netto vantaggio su di lui; di Djuricic e Boga abbiamo detto, naturalmente come laterale destro sulla trequarti ci aspettiamo di vedere Domenico Berardi così come non dovrebbe essere in discussione la maglia di centravanti, affidata al giovane Raspadori.

GLI 11 DI INZAGHI

Anche Simone Inzaghi ha qualche dubbio nelle probabili formazioni di Sassuolo Inter: uno di questi riguarda la presenza di Joaquin Correa, che potrebbe essere titolare dando fiato a Dzeko, con la conferma di un imprescindibile Lautaro Martinez. Gli altri due punti di domanda del tecnico piacentino riguardano la linea di centrocampo: c’è il solito ballottaggio tra Darmian e Dumfries a destra (l’ex Torino sembra favorito, anche se di un’incollatura) e a sorpresa potrebbe essere titolare uno tra Vecino e il recuperato Arturo Vidal, anche se in questo caso bisognerebbe valutare chi lascerebbe il posto visto che Brozovic è di fatto l’unico regista della squadra, Barella è abbastanza insostituibile e Calhanoglu ha caratteristiche che gli altri non hanno. Staremo comunque a vedere, mentre a sinistra va per la conferma Perisic; anche in difesa non si dovrebbe cambiare, nel caso Danilo D’Ambrosio potrebbe mandare in panchina uno tra Skriniar e Alessandro Bastoni con De Vrij che sarebbe in ogni caso confermato.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogério; Maxime Lopez, Frattesi; D. Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: Alessio Dionisi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; J. Correa, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi



