Probabili formazioni Sassuolo Inter/ Quote: Inzaghi farà turnover? (Serie A, 4 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER: OPPOSTI A CONFRONTO

Le probabili formazioni di Sassuolo Inter ci presentano la partita che all’andata vide i neroverdi espugnare San Siro: a mesi di distanza, è un ricordo che ha del clamoroso, se si pensa che i nerazzurri hanno vinto lo scudetto numero 20 della loro storia con oltre un mese d’anticipo mentre il Sassuolo è tristemente penultimo e fortemente a rischio retrocessione in questo campionato di Serie A 2023-2024 che sulla carta doveva essere ben diverso per la formazione di proprietà della Mapei, che invece ha incassato delusioni in quantità, per ultimo il tracollo di domenica scorsa a Firenze.

Per l’Inter di Simone Inzaghi invece solo soddisfazioni, adesso resterebbe il piccolo obiettivo di battere il Sassuolo per dire di avere sconfitto almeno una volta tutte le 19 avversarie del campionato, vendicando nel contempo anche quella che resta ancora l’unica sconfitta di tutto il meraviglioso campionato nerazzurro. Logicamente le motivazioni del Sassuolo dovranno essere superiori, ma l’Inter potrà esprimersi con serenità e 63 punti di differenza in classifica sono una voragine enorme. In ogni caso, è curioso leggere le probabili formazioni di Sassuolo Inter pensando a questa sfida così diversa fra le due parti.

COSA CI DICONO LE QUOTE E IL PRONOSTICO?

Situazione molto particolare, come abbiamo visto presentando le probabili formazioni di Sassuolo Inter, il pronostico però è a senso unico e così l’agenzia Snai quota ad appena 1,50 il segno 2 per un colpaccio dei freschi campioni d’Italia, mentre poi si sale a 4,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

BALLARDINI E I SUOI TITOLARI

Davide Ballardini nelle probabili formazioni di Sassuolo Inter deve tenere conto del fatto che Tressoldi è squalificato, inoltre fra gli infortunati spicca sempre Berardi, con il quale il campionato del Sassuolo avrebbe potuto essere diverso. Modulo 4-2-3-1, in difesa dovrebbe essere tutto chiaro con Consigli in porta e davanti a lui la retroguardia a quattro formata da Toljan, Erlic, Ferrari e Doig; a centrocampo potrebbero agire Thorstvedt e Matheus Henrique, ma attenzione anche a Racic; d’altronde, potrebbero anche giuocare tutti, nel cassoni cui il norvegese venisse avanzato sulla trequarti, dove tuttavia i favoriti per giocare dal primo minuto sono da destra a sinistra Volpato, Bajrami e il rientrante Laurienté; infine, il centravanti del Sassuolo sarà naturalmente l’ex di turno Pinamonti.

INZAGHI DOPO LA GRANDE FESTA

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Sassuolo Inter sono naturalmente all’insegna della prudenza per chi non è al meglio come Acerbi e Dimarco, per il resto ovviamente tutto dipenderà da quanto turnover vorrà fare mister Simone Inzaghi per dare spazio a chi finora ha giocato meno. Volendo rimanere sul classico, dovremmo indicare il modulo 3-5-2 con Sommer in porta e davanti a lui la difesa a tre composta da Pavard, De Vrij e Bastoni, magari con Bisseck alternativa al francese; a destra ecco il solito ballottaggio tra Darmian e Dumfries, in mezzo al campo andiamo come sempre con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, ma naturalmente ci spera anche Frattesi, infine a sinistra ecco Carlos Augusto; quanto all’attacco, il ballottaggio potrebbe essere fra Thuram e Arnautovic, perché il capocannoniere Lautaro Martinez dovrebbe giocare a caccia di altri gol.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Thorstvedt, M. Henrique; Volpato, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, C. Augusto; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.











