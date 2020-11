Probabili formazioni Sassuolo Inter/ Quote, poche novità nell’11 di Conte (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER: CHI IN CAMPO AL MAPEI STADIUM?

Si accenderà oggi pomeriggio alle ore 15.00 e tra le mura del Mapei Stadium la sfida per la 9^ giornata della Serie A tra Sassuolo e Inter: andiamo a scoprirne le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire che cosa si inventerà oggi pomeriggio Roberto De Zerbi, che pure si presenterà alla sfida con qualche assente di troppo: l’obiettivo dichiarato è infatti fissare un 11 temibile, capace di fermare la blasonata Inter e dunque confermarsi in vetta alla classifica del campionato della Serie A. Sarà dunque partita molto delicata per i neroverdi, che pure possono scendere in campo con un certo ottimismo, considerato che in stagione non sono stati mai battuti. Dovrà allora fare oggi molta attenzione anche Antonio Conte, che pure potrebbe oggi dare spazio a un limitato turnover, Se cambieranno un-due giocatori, pure siamo certi che oggi il tecnico pugliese ha preparato bene i suoi uomini: dopo anche la brutta prova contro il Real Madrid in settimana per la Coppa, sarà imperativo fare bene al Mapei Stadium. Andiamo allora a controllare da vicino quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Sassuolo Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè i neroverdi tornino in campo avendo alle spalle una bella striscia di risultati positivi, pure il pronostico sorride alla Beneamata, alla vigilia della 9^ giornata di Serie A. Secondo la Snai, nell’1×2 il successo del Sassuolo vale 4.25 la posta in pali, mentre la vittoria dell’Inter è stata quotata a 1.75: per il pari ecco la quota di 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

LE MOSSE DI DE ZERBI

Per affrontare la Beneamata in casa, De Zerbi non può scommettere ancora una volta sul consolidato 4-2-3-1, dove pure potrebbero esserci dei ballottaggi in attacco. Alla vigilia della nona giornata rimane infatti dubbia la disponibilità di Francesco Caputo come pure di Berardi: tra i due, il secondo ha comunque maggiori chance di essere pronto dal primo minuto, magari in coppia con Boga sull’esterno del reparto. In avanti sarà eventualmente spazio per Raspadori come titolare in prima punta, mentre alle sue spalle si farà avanti Djuricic. Sono poi maglie consegnate a centrocampo, con l’irrinunciabile Locatelli, ancora accompagnato da Maxime Lopez, visto che capitan Magnanelli non è ancora al top della condizione. Nella difesa del Sassuolo poi non mancheranno dal primo minuto Chiriches e Ferrari, come pure la coppia sull’esterno composta da Toljan e Rogerio: pure ricordiamo che Muldur scalpita dalla panchina.

LE SCELTE DI CONTE

Quest’oggi Antonio Conte per disegnare le probabili formazioni di Sassuolo e Inter chiaramente non rinuncerà al classico 3-4-1-2: pure potrebbero esserci qui delle variazioni rispetto agli ultimi schieramenti visti in campo. Già in difesa ci attendiamo qualche novità: al momento infatti sono D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni le prime scelte del tecnico nerazzurro per la difesa, da collocare davanti al solito Samir Handanovic. Per la mediana invece sono sicuri delle loro maglie da titolari Gagliardini e Barella, mentre sull’esterno sono ballottaggi aperti, con Damian e Perisic al momento favoriti su Young e Hakimi. Non ci saranno però sorprese nel reparto offensivo: avanti sulla tre quarti avremo Vidal (che salterà la prossima sfida di Champions League), a supporto ovviamente della coppia d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez, confermata ancora una volta.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All.: Roberto De Zerbi

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Gagliardini, Perisic; Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Antonio Conte



