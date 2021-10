Probabili formazioni Sassuolo Inter/ Quote, pochi i dubbi di Dionisi al Mapei Stadium

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Sassuolo Inter, match della 7^ giornata della Serie A che pure si accenderà solo questa sera alle ore 20.45 tra le mura del Mapei Stadium. Dopo anche il pareggio beffa contro lo Shakhtar nell’ultima di Champions league, Inzaghi riparte e torna protagonista in campionato, dove pure spera di togliersi di dosso il cattivo pareggio recuperato anche nell’ultimo turno di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER/ Diretta tv, Correa sarà titolare?

La squadra milanese ha bisogno di graffiare e il Sassuolo potrebbe essere oggi vittima perfetta. Dopo tutto la squadra di Dionisi solo pochi giorni fa battendo per 1-0 la Salernitana, è riuscita a spezzare un trend che la vedeva accumulare solo KO nelle ultime settimane: non è dunque club dei più solido in questo preciso momento. Siamo dunque sicuri che ogni caso saranno grandissime scintille in campo: vediamo allora quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Sassuolo Inter.

Diretta/ Fiorentina Sassuolo Primavera (risultato finale 1-0): prima vittoria viola!

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match di Serie A, consegnamo ai nerazzurri il favore del pronostico, e le quote stilate dal portale di scommesse Snai non ci smentiscono. Ecco che per l’1×2 del match oggi la vittoria del Sassuolo è stata data a 4.00, contro il più basso 1.73 degnato per il successo dell’Inter, mentre il pareggio paga la posta a 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

LE MOSSE DI DIONISI

Nel 4-2-3-1 di partenza, ecco che non sono poi molti i dubbi di Dionisi per le probabili formazioni di Sassuolo Inter, in attacco ovviamente rimangono indispensabili giocatori come Raspadori, in prima punta, ma pure Boga e Berardi, con quest’ultimo che ha firmato il gol del successo con i granata pochi giorni fa. Sulla linea della tre quarti dovremmo rivedere dal primo minuto Djuricic, che dunque si collocherà in campo di fronte a un centrocampo composto da Maxime Lopez e Frattesi : Harroui rimane comunque valida alternativa dalla panchina. Per la difesa emiliana però oggi rimane da valutare la condizione di Toljan: se il tedesco non dovesse farcela ecco che avremo Muldur in difesa, in coppia con Rogerio sull’esterno, mentre al centro non mancheranno Ferrari e Chiriches. Attenzione poi anche alle condizioni, precarie, di Consigli: per lo spazio tra i pali Pegolo si tiene pronto.

Diretta/ Sassuolo Salernitana (risultato finale 1-0): riscatto per gli emiliani

LE SCELTE DI INZAGHI

Non vi sono poi gran dubbi anche nello schieramento nerazzurro delle probabili formazioni di Sassuolo Inter: Inzaghi pare avere oggi le idee abbastanza chiare. Fissato il classico 3-5-2, ecco che sicuramente questa sera avremo ancora Skriniar, De Vrij e Bastoni come titolari in difesa, mentre già a centrocampo rimangono imprescindibile giocatori come Brozovic e Barella: Calhanolgu dovrebbe dare il cambio a Vecino al centro. Sull’esterno dello schieramento a 5 pure Darmian e Perisic al solito dovrebbero darsi il cambio con la coppia Dimarco-Dumfries, titolare in settimana in Champions league. Da valutare in avanti un cambio tra Dzeko e Correa, con El Tucu che potrebbe dunque oggi accompagnare Lautaro Martinez dal primo minuto.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; M Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. Dionisi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; J. Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi



© RIPRODUZIONE RISERVATA