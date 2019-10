Probabili formazioni Sassuolo Inter/ Quote, Politano insidia Lautaro Martinez

Sassuolo Inter si gioca alle ore 12.30, quando le due formazioni daranno vita al Mapei Stadium al cosiddetto lunch match per l’ottava giornata di Serie A: esaminiamo allora le probabili formazioni per questa partita nella quale Antonio Conte vorrà tornare a correre dopo la frenata contro la Juventus, per confermare l’Inter come principale alternativa ai campioni d’Italia in carica. I nerazzurri devono confermare la crescita che finora è stata evidente, ma deve durare a lungo, pensando anche all’imminente ritorno in Champions League, dove non si può più sbagliare. Il Sassuolo negli ultimi anni è avversario maledetto: De Zerbi vuole confermare questa tradizione per puntellare una classifica di certo non esaltante fino a questo momento, anche a causa di un turno giocato in meno. Vedremo dunque una partita che fornisce spunti stuzzicanti: per adesso però andiamo ad analizzare le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Sassuolo Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico nettamente favorevole agli ospiti nerazzurri per Sassuolo Inter, l’agenzia di scommesse Snai infatti quota il segno 2 a 1,67. Si sale poi di parecchio già in caso di pareggio (segno X quotato 3,80), infine una vittoria del Sassuolo varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

LE MOSSE DI DE ZERBI

Per le probabili formazioni di Sassuolo Inter, Roberto De Zerbi dovrebbe riproporre il 4-3-3 che è d’altronde un marchio di fabbrica per la squadra neroverde già da diversi anni. Ecco che allora per il tridente offensivo dovremmo vedere dal primo minuto in campo Berardi e Caputo senza ombra di dubbio, probabilmente assieme a Defrel, pur con Boga che scalpita dalla panchina. Due certezze e un possibile ballottaggio anche a centrocampo, con Obiang e l’ex Duncan più probabilmente Traorè, anche se rimane a disposizione Locatelli, per il quale sarebbe invece una sorta di derby. Il tecnico del Sassuolo non dovrebbe infine avere grandi dubbi per quanto riguarda la difesa con Marlon confermato al posto dell’acciaccato Chiriches al fianco di Ferrari, con i due terzini Toljan e Peluso a completare il reparto, pur con Muldur possibile alternativa. In porta naturalmente Consigli.

LE SCELTE DI CONTE

Qualche problema in più per Antonio Conte nelle probabili formazioni di Sassuolo Inter, viste le pessime notizie arrivate per i nerazzurri in questa sosta per le nazionali, sotto forma di infortuni per D’Ambrosio e Sanchez, con il cileno che tornerà dopo Natale. In difesa il tecnico dei nerazzurri dovrebbe dare fiducia a Bastoni, giocatore sul quale punta molto, per dare riposo a Godin; ecco poi De Vrij e Skriniar, a meno che il turnover non coinvolga pure l’olandese, con Ranocchia titolare. Per quanto riguarda il reparto a cinque di centrocampo, Gagliardini, Barella e Brozovic saranno i titolari nel cuore della mediana perché purtroppo il rientro di Sensi ha subito uno stop; sulla fascia destra Candreva è in ballottaggio con Lazaro, a sinistra dovremmo invece vedere Asamoah. Come abbiamo detto prima mancherà (a lungo) Sanchez, out per infortunio: Lukaku e Lautaro Martinez prime scelte per l’attacco, ma il grande ex Politano cerca spazio e potrebbe togliere il posto all’argentino.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 22 Toljan, 2 Marlon, 31 Ferrari, 13 Peluso; 23 Traorè, 14 Obiang, 8 Duncan; 25 Berardi, 9 Caputo, 11 Defrel. All. De Zerbi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pegolo, Rogerio.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 95 Bastoni, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 18 Asamoah; 10 Lautaro, 9 Lukaku. All. Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: D’Ambrosio, Sanchez, Sensi.



