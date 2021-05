Probabili formazioni Sassuolo Juventus/ Diretta tv: Dybala titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS: HI GIOCHERÀ DOMANI?

Le probabili formazioni di Sassuolo Juventus ci fanno entrare nel clima partita per una sfida che sarà sicuramente tra le più importanti della trentaseiesima giornata di Serie A, perché Roberto De Zerbi si gioca un sogno mentre Andrea Pirlo deve scacciare un incubo. Il Sassuolo arriva dalla vittoria sul campo del Genoa che tiene i neroverdi emiliani in corsa per il settimo posto che vorrebbe dire Conference League, un traguardo affascinante per il Sassuolo che giocherebbe le Coppe europee per la seconda volta nella sua storia. La Juventus invece è reduce dal tracollo contro il Milan che pone i bianconeri fuori dalla zona Champions League, un epilogo che sarebbe disastroso dopo nove scudetti consecutivi.

La Juventus si è afflosciata, serve un riscatto immediato per non crollare definitivamente, ma non sarà facile contro un Sassuolo lanciatissimo. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Sassuolo Juventus.

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Sassuolo Juventus sarà garantita su Dazn 1, canale numero 209 della piattaforma di Sky Sport per gli abbonati che abbiano attivato l’opzione, perché questa è una delle tre partite della giornata di Serie A trasmesse invece in diretta streaming video dalla piattaforma Dazn, anch’essa disponibile tramite abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

LE MOSSE DI DE ZERBI

Nelle probabili formazioni di Sassuolo Juventus, per mister Roberto De Zerbi il modulo di riferimento dovrebbe essere il solito 4-2-3-1, che vedrebbe naturalmente Consigli tra i pali; davanti a lui la linea difensiva a quattro composta da Marlon terzino destro, Ferrari e Chiriches centrali e Kyriakopoulos sulla corsia di sinistra dopo avere riposato domenica; nel cuore della mediana del Sassuolo potremmo vedere questa volta Obiang (che se la giocherà naturalmente con Maxime Lopez) al fianco dell’intoccabile Locatelli; infine, arrivando all’eccellente reparto offensivo a disposizione del Sassuolo, possiamo facilmente ipotizzare la presenza in campo dal primo minuto di Berardi, Djuricic e Boga da destra a sinistra nella linea a tre alle spalle del centravanti Raspadori, sempre più una certezza.

LE SCELTE DI PIRLO

Rispetto al disastro di domenica sera, nelle probabili formazioni di Sassuolo Juventus dovremmo vedere il rientro dal primo minuto in attacco di Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo (chiamato a una scossa d’orgoglio), perché la Joya pur giocando solo dieci minuti forse è stato l’unico a salvarsi contro il Milan. In difesa dovrebbe rientrare dal primo minuto Danilo, avanzando così Cuadrado sulla linea dei centrocampisti, mentre Bonucci potrebbe dare il cambio a Chiellini al fianco di De Ligt, con Alex Sandro confermato a destra. Detto di Cuadrado, a centrocampo dovremmo poi vedere la coppia centrale formata da Bentancur e Rabiot (con Arthur alternativa ma nessuno convince del tutto in questo momento) ed infine a sinistra dovrebbe agire Chiesa.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Marlon, Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, C. Ronaldo. All. Pirlo.



