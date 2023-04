PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS/ Diretta tv: Locatelli, il grande ex in regia

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS: A CENTROCAMPO

Cosa ci possono dire a centrocampo le probabili formazioni di Sassuolo Juventus? In mezzo al campo, avremo in realtà il reparto classico per Alessio Dionisi: ecco allora che Maxime Lopez sarà il playmaker del Sassuolo, mentre al suo fianco Frattesi agirà sul centrodestra della mediana emiliana e l’altro posto disponibile in qualità di mezzala sarà occupato da Matheus Henrique. Più attenzione per le mosse a centrocampo di Massimiliano Allegri per la sua Juventus: Cuadrado comunque dovrebbe giocare a destra e Kostic continua a non avere alternative realmente concrete a sinistra, dunque le novità non dovrebbero riguardare gli esterni.

Nel cuore della mediana della Vecchia Signora per il match del Mapei Stadium, invece, Miretti si può giocare un posto, ma i favoriti per agire ion qualità di mezzali nel 3-5-2 ormai classico per la Juventus sono sempre Fagioli e Rabiot con Locatelli, eccellente ex di turno della partita, che sarà ovviamente confermato in cabina di regia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA A REGGIO EMILIA?

Con le probabili formazioni di Sassuolo Juventus ci avviciniamo alla partita che è in programma alle ore 18:00 di domenica 16 aprile, e si gioca per la 30^ giornata di Serie A 2022-2023. La Juventus cerca di ripartire dopo la sconfitta dell’Olimpico: il ko contro la Lazio ha frenato la marcia verso la qualificazione in Champions League, tra pochi giorni i bianconeri potrebbero vedersi restituiti i 15 punti di penalizzazione ma poi ci sarà la seconda parte dell’inchiesta, dunque tutto in divenire e si tratta di arrivare il più lontano possibile in classifica.

Così per il Sassuolo, che intanto ha perso a Verona in modo rocambolesco e dunque non è riuscito a fare il salto di qualità sperato: i neroverdi ormai sono del tutto tranquilli e vivranno questo finale di stagione nel tentativo di migliorare il più possibile la loro posizione in classifica, cercando di cogliere qualche vittoria di prestigio come potrebbe essere quella di domani. Aspettando allora la partita, facciamo qualche rapida valutazione circa le potenziali scelte operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Sassuolo Juventus.

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Juventus sarà garantita su Zona DAZN, canale che trovate al numero 214 del decoder di Sky: in questo caso, come ormai noto, gli abbonati alla televisione satellitare dovranno aver sottoscritto un abbonamento anche alla piattaforma DAZN, che fornisce l’intero pacchetto del campionato di Serie A. Questo portale permette naturalmente la visione delle partite in diretta streaming video a tutti i suoi clienti; dovrete dunque inserire i dati del vostro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

GLI 11 DI DIONISI

Alessio Dionisi ha tutta la rosa a disposizione per Sassuolo Juventus, di conseguenza mette in campo il suo 4-3-3 migliore: al momento il dubbio sembra essere quello classico, vale a dire il ballottaggio tra Erlic e Gian Marco Ferrari per il centro della difesa. Il primo appare favorito e dunque dovrebbe affiancare Ruan Tressoldi nello schermo a protezione del portiere Consigli; Toljan sarà il terzino destro mentre Rogério, ex della partita avendo giocato nella Primavera della Juventus, agirà sull’altro lato del campo. In mezzo, reparto classico: Maxime Lopez sarà il playmaker arretrato del Sassuolo, Frattesi partirà dal centrodestra e l’altro spot di mezzala sarà coperto da Matheus Henrique. Pochi dubbi anche per quanto riguarda il tridente offensivo: Defrel prova a prendersi la maglia di prima punta ma Pinamonti resta ampiamente in vantaggio sul francese, Domenico Berardi avrà il posto a destra e Laurienté, in crescita costante e autore di un’ottima stagione, partirà largo a sinistra.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri deve rinunciare a Alex Sandro per Sassuolo Juventus: Gatti è sempre il favorito per sostituirlo, con lui Danilo scalerebbe sul centrosinistra mentre Bremer resterebbe al centro, andando invece “laterale” qualora il titolare fosse Bonucci. In porta Szczesny resta in vantaggio su Perin, poi bisognerà valutare la condizione dopo l’Europa League: Cuadrado comunque dovrebbe giocare a destra e Kostic continua a non avere alternative realmente concrete a sinistra, dunque sarà ancora una volta in campo dal primo minuto. In mezzo al campo Miretti si può giocare un posto, ma i favoriti per agire sulle mezzali sono sempre Fagioli e Rabiot con Locatelli, altro ex della partita, che sarà ovviamente confermato in cabina di regia. Il tandem d’attacco della Juventus dovrebbe invece essere composto da Di Maria e Vlahovic, ma attenzione alle alternative: Kean e lo stesso Miretti per il Fideo, Milik invece insidia il posto riservato al serbo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Erlic, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; D. Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri











