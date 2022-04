Probabili formazioni Sassuolo Juventus/ Diretta tv: manca il grande ex

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Sassuolo Juventus ci avviciniamo al posticipo di Serie A che dal Mapei Stadium di Reggio Emilia caratterizzerà il 25 aprile, un lunedì festivo per completare la trentaquattresima giornata del massimo campionato. Per il Sassuolo di Alessio Dionisi l’obiettivo potrebbe essere quello di confermare l’ottima tradizione contro le big (compreso il colpaccio torinese all’andata), mentre si soffre di più contro le piccole, come ha dimostrato la sconfitta a Cagliari.

Le partita tuttavia sarà importante soprattutto per la Juventus di Massimiliano Allegri, che in settimana si è presa la finale di Coppa Italia ma in campionato è reduce da un sofferto pareggio in extremis contro il Bologna e deve ancora mettere al sicuro il fondamentale quarto posto e l’annessa qualificazione alla prossima Champions League. Tutto ciò premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Sassuolo Juventus.

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Sassuolo Juventus sarà disponibile anche tramite Sky Sport oltre che attraverso la diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, perché questa sarà una delle tre partite della giornata di Serie A visibili anche sulla televisione satellitare oltre che sulla piattaforma digitale che si è assicurata i diritti televisivi dell’intero campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

LE MOSSE DI DIONISI

Nelle probabili formazioni di Sassuolo Juventus spicca per i neroverdi di mister Alessio Dionisi il recupero di Berardi, assente a Cagliari per una contusione alla caviglia e ora pronto a tornare regolarmente in campo nel modulo 4-2-3-1 per sostenere la prima punta Scamacca assieme a Raspadori e Traorè sulla linea della trequarti.

La diga mediana di centrocampo sarà invece composta da Frattesi e Maxime Lopez, già eroe del colpaccio allo Stadium. In difesa si rinnovano i due ballottaggi Ayhan-Chiriches al centro per affiancare Ferrari davanti al portiere Consigli e Kyriakopoulos-Rogerio a sinistra; invece come terzino destro tornerà Muldur anche perché è infortunato Toljan, che è stato operato mercoledì per la frattura della clavicola.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sul fronte bianconero, tra gli assenti spicca nelle probabili formazioni di Sassuolo Juventus colui che sarebbe stato il grande ex, cioè naturalmente Locatelli. Il centrocampo dell’altro ex Massimiliano Allegri è in effetti in emergenza e dovrebbe fare affidamento su una coppia mediana formata da Zakaria e Rabiot nel contesto di un modulo 4-2-3-1.

Meno novità sono previste negli altri reparti per la Juventus attesa al Mapei Stadium: la difesa a quattro davanti al portiere Szczesny dovrebbe vedere in campo da destra a sinistra Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro, anche se per questi ultimi due ci potrebbero essere le alternative Chiellini e Luca Pellegrini. Infine, potremmo vedere l’attacco di lusso con Cuadrado (favorito sull’altro ex viola Bernardeschi), Dybala e Morata nel terzetto sulla trequarti a supporto del centravanti Vlahovic.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.











