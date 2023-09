PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS/ Diretta tv: Berardi protagonista (Serie A 5^ giornata, 22 settembre)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS: IN ATTACCO

Parlando dei due attacchi nelle probabili formazioni di Sassuolo Juventus, è inevitabile citare innanzitutto Berardi, che mai come in questa estate 2023 è stato davvero così vicino al passaggio proprio alla Juventus. Alla fine però è rimasto al Sassuolo e quindi troveremo ancora una volta Berardi come punto di riferimento dei neroverdi nel reparto offensivo di mister Alessio Dionisi, partendo dalla destra della trequarti al fianco di Bajrami in posizione centrale e Laurienté come ala sinistra, tutti alle spalle della prima punta Pinamonti, che settimana scorsa ha segnato una doppietta contro il Frosinone.

Ci dovrebbero essere invece solo certezze nella coppia d’attacco del 3-5-2 della Juventus allenata da Massimiliano Allegri, anche perché non c’è nemmeno la necessità di un turnover con le Coppe europee. Ecco allora che in bianconero si punta ancora sulla coppia Chiesa-Vlahovic, già autori di sette gol in due finora in questo campionato e di conseguenza praticamente intoccabili per formare il reparto offensivo della Vecchia Signora. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI GIOCA A REGGIO EMILIA?

Studiamo le probabili formazioni di Sassuolo Juventus, partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 23 settembre ed è valida per la quinta giornata di Serie A 2023-2024: troviamo i bianconeri che per la prima volta dopo 11 anni non hanno disputato il turno delle coppe europee, ma in campionato stanno facendo parecchio bene perché dopo quattro giornate hanno raccolto 10 punti, sono reduci dalla bella vittoria contro la Lazio e dunque in generale stanno provando a rilanciare la loro candidatura in chiave scudetto, dopo aver vissuto due stagioni decisamente opache.

Il Sassuolo invece è partito male: la vittoria contro il lanciato Verona sembrava aver risolto parecchie situazioni, invece poi i neroverdi hanno perso sul campo del Frosinone e così sono tornati a soffrire, mostrando che le cessioni estive potrebbero realmente aver intaccato la qualità del gruppo, rendendo le cose più complesse. Aspettando di scoprire cosa succederà sul terreno di gioco del Mapei Stadium, come sempre ci prendiamo un momento per analizzare le potenziali scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Sassuolo Juventus.

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Juventus viene fornita soltanto da DAZN, dunque non si tratta di un appuntamento “tradizionale” sui canali della nostra televisione: sappiamo che questa piattaforma ha acquisito i diritti per mandare in onda tutte le partite di Serie A, di conseguenza non fa eccezione questa che, non disponibile sul satellite, sarà fruibile soltanto dai clienti DAZN. Pertanto si tratterà di una visione in diretta streaming video: con i dati del proprio abbonamento bisognerà attivare il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, mentre l’alternativa rimane Now Tv sempre per gli abbonati a questo portale.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

GLI 11 DI DIONISI

Alessio Dionisi deve sempre fare a meno di Consigli – che ci può provare – e dunque in porta giocherà Cragno, arrivo estivo di qualità. Erlic e Ruan Tressoldi formano la coppia centrale davanti a lui, sulle corsie laterali invece tutto confermato con Toljan che opera a destra e Matias Viña sull’altro lato del campo. Per quanto riguarda la mediana, dicevamo delle partenze: quelle di Frattesi e Maxime Lopez sono pesantissime, è rimasto invece Matheus Henrique che ora fa reparto con Boloca, favorito rispetto a Obiang e Thorstvedt. Sulla trequarti, può essere la partita di Domenico Berardi che ha spinto tantissimo per andare alla Juventus, fino a mettersi fuori rosa: alla fine è rimasto al Sassuolo e ora dovrà dimostrare la sua professionalità, cosa già fatta timbrando una doppietta contro il Verona. Bajrami in posizione centrale, Laurienté largo a sinistra; come prima punta avremo Pinamonti, reduce dai gol realizzati sul campo del Frosinone.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sarà 3-5-2 per Massimiliano Allegri in Sassuolo Juventus, con qualche ballottaggio aperto: la buona prova di McKennie contro la Lazio spinge il tecnico livornese a preferirlo, nel testa a testa statunitense, a Timothy Weah le cui quotazioni sono in calo. Lo stesso si può dire di Cambiaso con Kostic, ma è chiaro che se il serbo sta bene rimane sempre e comunque la prima opzione per la corsia sinistra. In porta avremo Szczesny, con ancora Gatti favorito su Alex Sandro e poi gli altri due brasiliani Bremer e Danilo, che completeranno il reparto; Locatelli, grande ex della partita, sarà come sempre il regista di centrocampo con Fagioli e Rabiot mezzali, ricordando l’ennesima tegola per Pogba che è stato sospeso in via cautelare per la positività al testosterone. Davanti, si punta ancora sulla coppia Chiesa-Vlahovic: 7 gol in due, per Milik e Kean in questo momento è parecchio difficile trovare spazio ma vedremo cosa Allegri deciderà di fare.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Viña; Boloca, Matheus Henrique: D. Berardi; Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; F. Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri











