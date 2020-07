Probabili formazioni Sassuolo Juventus/ Diretta tv, Sarri senza Cuadrado (Serie A)

Con le probabili formazioni di Sassuolo Juventus studiamo la partita che, valida per la 33^ giornata della Serie A 2019-2020, si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 15 luglio. Trasferta impegnativa per i bianconeri, che hanno mancato la vittoria nelle ultime due partite ma, sfruttando il crollo verticale della Lazio, hanno comunque avvicinato lo scudetto tenendo a distanza l’insidiosissima Atalanta, con la quale hanno pareggiato in casa grazie a due rigori. Adesso l’obiettivo sembra più alla portata ma la squadra di Maurizio Sarri sa che le forze andranno comunque gestite per quando inizierà – o meglio riprenderà – la corsa alla Champions League; il Sassuolo invece continua a stupire e dà realmente la sensazione di potersi avvicinare all’Europa, la vittoria arrivata in rimonta contro la Lazio ha rappresentato un segnale forte della qualità dei neroverdi e, ancora una volta, messo in mostra come anche le seconde linee possano dire la loro. Dunque ora aspettiamo che la partita prenda il via; nel frattempo possiamo fare un’analisi approfondita di quelle che saranno le scelte da parte dei due allenatori per la serata del Mapei Stadium, leggendo insieme le loro scelte nelle probabili formazioni di Sassuolo Juventus.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Juventus sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: tutti gli abbonati la potranno seguire rivolgendosi a Sky Sport Uno o Sky Sport Serie A (numeri 201 e 202 del decoder Sky) e in alternativa, come sempre, ci sarà la possibilità di avvalersi del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

LE SCELTE DI DE ZERBI

Roberto De Zerbi torna a schierare il suo tridente titolare per Sassuolo Juventus: si rivedono dal primo minuto Domenico Berardi e Caputo – comunque decisivo dalla panchina – che completeranno il reparto con Boga e Djuricic, entrambi schierati sulla trequarti. Da valutare invece quali saranno le scelte per il centrocampo, perché nel post-lockdown ha trovato parecchio spazio Bourabia e anche mercoledì sera potrebbe avere un posto nella mediana che sarà composta come sempre da due giocatori. Potrebbe essere Magnanelli che si contende la maglia con Locatelli, i due potrebbero anche essere in campo insieme ma come detto c’è anche la possibilità che Bourabia abbia un’altra opportunità dopo essere stato titolare contro la Lazio. Avremo poi una difesa con Gian Marco Ferrari e uno tra Chiriches e Marlon a protezione di Consigli, sulle corsie Muldur e Rogério potrebbero essere favoriti, rispettivamente, su Toljan e Kyriakopoulos.

GLI 11 DI SARRI

Dalle probabili formazioni di Sassuolo Juventus mancherà Cuadrado, ammonito sabato sera e dunque squalificato: Maurizio Sarri dunque deve rilanciare Danilo a destra e tornare a far giocare titolare Alex Sandro, che si occuperà della corsia mancina. In porta ci sarà Szczesny, protetto dal consueto tandem centrale che è composto da Bonucci e De Ligt; a centrocampo si dovrebbe rivedere Pjanic, che si è preso un turno di riposo contro l’Atalanta e qui invece sarebbe titolare davanti alla difesa, nel consueto ruolo di regista. Al suo fianco confermato ovviamente Bentancur, anche nell’ultima giornata uno dei più positivi; come mezzala sul centrosinistra Rabiot, cresciutissimo, sembra poter avere la meglio su Matuidi che dunque tornerà ad accomodarsi in panchina. Nel tridente offensivo i dubbi sono sostanzialmente pochi, almeno così sembra: spazio a Cristiano Ronaldo e Bernardeschi sulle fasce, Dybala partirà come punta centrale e Higuain sarà pronto dalla panchina a fare staffetta con il suo connazionale, oppure a rinforzare l’attacco nel secondo tempo.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, G. Ferrari, Chiriches, Rogério; Bourabia, Locatelli; D. Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

A disposizione: Pegolo, Turati, Toljan, Magnani, Peluso, Marlon, Kyriakopoulos, Magnanelli, H. Traoré, Raspadori, Haraslin

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: –

Indisponibili: Romagna, Obiang, Defrel

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, G. Wesley, Rugani, Chiellini, Ramsey, Muratore, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Olivieri

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Cuadrado

Indisponibili: De Sciglio, Khedira



