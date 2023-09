Probabili formazioni Sassuolo Juventus/ Quote: Chiesa-Vlahovic intoccabili (Serie A 5^ giornata 23 settembre)

Le probabili formazioni di Sassuolo Juventus ci presentano le mosse di Alessio Dionisi e Massimiliano Allegri verso la partita di oggi al Mapei Stadium per la quinta giornata di Serie A: i bianconeri che per la prima volta dopo 11 anni sono fuori dalle Coppe europee, ovviamente non fa piacere alla Juventus ma in campionato i bianconeri devono sfruttare questo potenziale vantaggio. Per il momento, la Vecchia Signora sta facendo bene perché dopo quattro giornate ha 10 punti in classifica, gli ultimi tre sono arrivati con la bella vittoria contro la Lazio e adesso bisogna proseguire così per rafforzare ulteriormente la candidatura in chiave scudetto.

Diretta Lazio Sassuolo Primavera/ Risultato, streaming video: cercasi salto di qualità (23 settembre 2023)

Il Sassuolo invece deve provare a riscattarsi, perché oggettivamente la formazione emiliana in questo campionato è partito male: la vittoria contro il Verona sembrava aver risolto i problemi, invece poi i neroverdi hanno perso sul campo del Frosinone tornando a soffrire. La qualità del Sassuolo sembra calata e serve quindi una scossa, fare bene contro la Juventus sarebbe naturalmente prezioso sotto ogni punto di vista. Questo è dunque il quadro della situazione, ma adesso possiamo approfondire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Sassuolo Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS/ Diretta tv: Berardi protagonista (Serie A 5^ giornata, 22 settembre)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Sassuolo Juventus in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai, che ritiene favoriti gli ospiti bianconeri: il segno 2 è infatti quotato a 1,80 per la vittoria della Juventus, mentre in caso di successo del Sassuolo la quotazione per il segno 1 è pari a 4,00. L’ipotesi del pareggio si colloca infine curiosamente allo stesso livello, infatti il segno X è proposto nuovamente a 4,00.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

LE MOSSE DI DIONISI

Alessio Dionisi deve sempre fare a meno di Consigli, dunque nelle probabili formazioni di Sassuolo Juventus in porta per gli emiliani troviamo Cragno. Erlic e Ruan Tressoldi formano la coppia centrale davanti a lui, mentre i terzini saranno Toljan a destra e Viña sull’altro lato. In un centrocampo che ha dato l’addio a Frattesi e Maxime Lopez, è rimasto Matheus Henrique che fa reparto con Boloca, favorito su Obiang e Thorstvedt. Sulla trequarti, può essere la partita di Berardi che ha spinto tantissimo in estate per andare alla Juventus, invece è rimasto al Sassuolo e sarà regolarmente titolare a destra, con Bajrami in posizione centrale e Laurienté largo a sinistra; come prima punta ecco Pinamonti, reduce dalla doppietta contro il Frosinone.

DIRETTA/ Frosinone Sassuolo (risultato finale 4-2): Mazzitelli-show, che rimonta (Serie A, 17 settembre 2023)

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sarà 3-5-2 invece per Massimiliano Allegri nelle probabili formazioni di Sassuolo Juventus. In porta avremo Szczesny, con Gatti ancora favorito su Alex Sandro per affiancare gli altri due brasiliani Bremer e Danilo nella difesa a tre. Qualche ballottaggio aperto anche a centrocampo: la buona prova di McKennie contro la Lazio potrebbe portarlo alla conferma a svantaggio del connazionale Weah a destra; dall’altra parte del campo invece se la giocano Cambiaso e Kostic, mentre in mezzo Locatelli, grande ex della partita, sarà come sempre il regista, affiancato da Fagioli e Rabiot in qualità di mezzali. Davanti, si punta ancora sulla coppia Chiesa-Vlahovic: 7 gol in due, per Allegri giustamente sono al momento intoccabili.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Viña; Boloca, Matheus Henrique: Berardi; Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA