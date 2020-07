Probabili formazioni Sassuolo Juventus/ Quote, Pjanic si riprende il posto (Serie A)

Analizziamo le probabili formazioni di Sassuolo Juventus, partita che si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 15 luglio: le due squadre tornano in campo al Mapei Stadium per la 33^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, in una serata che si preannuncia interessante e meno scontata del previsto. I neroverdi hanno appena battuto la Lazio allo stadio Olimpico: la rimonta si è concretizzata al 91’ minuto e in questo modo la squadra di Roberto De Zerbi rimane virtualmente in corsa per l’Europa, avendo dimostrato a tutti di aver svoltato nel post-lockdown. Un avversario dunque insidiosissimo per la Juventus, che deve ringraziarlo per aver frenato la corsa biancoceleste ma non ne ha saputo pienamente approfittare, perché all’Allianz Stadium contro l’Atalanta ha pareggiato per 2-2. Un punto nelle ultime due partite, ma il vantaggio sulla concorrenza è aumentato: dunque i bianconeri sono un po’ più vicini allo scudetto ma sanno bene di dover tornare presto a vincere, per non complicare ulteriormente le cose. Ora vediamo in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco: aspettando che arrivi il momento del calcio d’inizio, possiamo valutare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Sassuolo Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i bianconeri a essere favoriti nel pronostico che l’agenzia Snai ha fornito per Sassuolo Juventus: il segno 2 che identifica la loro vittoria esterna porta in dote 1,60 volte la somma che avrete investito con questo bookmaker, mentre il valore per il successo interno dei neroverdi vale 5,25 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare un ammontare di 4,25 volte la giocata.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

I DUBBI DI DE ZERBI

In Sassuolo Juventus mancherà ancora Obiang: per questo motivo Roberto De Zerbi potrebbe nuovamente puntare su Bourabia, che ha avuto il suo spazio tra giugno e luglio ed è sempre in corsa per una maglia da titolare. Locatelli dovrebbe esserci, per giocare al suo fianco è in lizza anche il capitano Magnanelli mentre Hamed Traoré sembra essere un rincalzo più che altro per la trequarti, dove però torna titolare Domenico Berardi che si prende la corsia destra. Al centro confermato Djuricic, così come sarà Boga ad agire sul versante sinistro del campo; come prima punta se la gioca anche Haraslin ma la sensazione forte è che Caputo tornerà dal primo minuto, in difesa c’è ancora qualche punto di domanda aperto soprattutto per quanto riguarda i terzini, che possono cambiare in toto (dunque avremmo Muldur a destra e l’ex Rogério sull’altro versante). A protezione di Consigli, spazio a Gian Marco Ferrari con Chiriches che insidia la maglia di Marlon, e potrebbe avere la meglio.

LE SCELTE DI SARRI

Maurizio Sarri dovrà rinunciare a Cuadrado per Sassuolo Juventus: il colombiano era diffidato ed è stato ammonito sabato. Cambia l’assetto in difesa allora: Danilo torna a giocare sulla fascia destra, dall’altra parte sarà titolare Alex Sandro che si è già rivisto in due spezzoni. Avremo poi Bonucci e De Ligt piazzati a protezione di Szczesny, senza particolari problemi anche se Rugani spera sempre di avere la sua occasione; a centrocampo Sarri dovrebbe ripresentare la linea con Pjanic da playmaker rimandando in campo il bosniaco che non ha giocato contro l’Atalanta, al suo fianco ci sarà sicuramente Bentancur e anche Rabiot è in netto vantaggio su Matuidi, sono calate sensibilmente le quotazioni di Ramsey che a marzo, prima del lockdown, era diventato l’uomo in più. Dybala e Cristiano Ronaldo saranno due componenti del tridente offensivo; a destra dovrebbe giocare ancora una volta Bernardeschi, perché il ruolo di Douglas Costa è ormai quello di essere determinante dalla panchina sfruttando la stanchezza degli avversari.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, G. Ferrari, Marlon, Rogério; Locatelli, Bourabia; D. Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

A disposizione: Pegolo, Turati, Muldur, Magnani, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli, H. Traoré, Raspadori, Haraslin

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: –

Indisponibili: Romagna, Obiang, Defrel

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, G. Wesley, Rugani, Chiellini, Ramsey, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Higuain, Olivieri

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Cuadrado

Indisponibili: De Sciglio, Demiral, Khedira



