Probabili formazioni Sassuolo Milan/ Diretta tv: tornerà Ibrahimovic?

Le probabili formazioni di Sassuolo Milan ci introducono alla partita di Serie A che sarà in programma alle ore 15.00 di domani pomeriggio al Mapei Stadium. Un match interessante perché mette di fronte due formazioni di alta classifica: il distacco tra la capolista Milan e il Sassuolo è di soli cinque punti, dunque possiamo anche parlare di scontro diretto. Per Stefano Pioli non è l’avversario ideale per provare a tornare alla vittoria dopo gli ultimi due pareggi, compreso quello sul campo del Genoa nel turno infrasettimanale che ha comunque visto frenare anche il Sassuolo, bloccato a sua volta sul pareggio dalla Fiorentina. Per i neroverdi potrebbe essere l’occasione per un calmoroso salto in avanti, il Milan invece vuole rinsaldare il comando. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Sassuolo Milan.

Le probabili formazioni di Sassuolo Milan sono caratterizzate per Roberto De Zerbi da diversi grattacapi. Il grande ex Locatelli è squalificato e sarà la prima assenza della stagione per lui; infortunati Romagna e Ricci. Davanti a Consigli, nel consueto 4-2-3-1, dovrebbe esserci spazio per Toljan e Rogerio come terzini, con Marlon (in ballottaggio con Chiriches) e Ferrari pronti a riprendere il posto al centro della difesa. In mezzo al campo Maxime Lopez potrebbe fare coppia con uno tra Bourabia e capitan Magnanelli, tornato in campo a Firenze. In avanti ci sarà naturalmente Berardi e dovrebbe tornare nella formazione titolare Djuricic. Qualche dubbio in più su Boga, ma anche l’ivoriano alla fine potrebbe partire dall’inizio; tutti loro a supporto della prima punta e naturalmente molto dipenderà dalle condizioni di Caputo, che sarebbe evidentemente la prima scelta davanti a Raspadori e Defrel.

Sul fronte rossonero, le probabili formazioni di Sassuolo Milan vedono Stefano Pioli intenzionato a rimettere in campo Théo Hernandez dopo il leggero affaticamento muscolare che ha imposto al francese la prima assenza stagionale contro il Genoa. Bennacer e Gabbia invece difficilmente saranno della partita, qualche speranza in più per Kjaer ma soprattutto per Ibrahimovic. Senza il danese, sarebbe confermato Kalulu al centro della difesa con capitan Romagnoli davanti a Donnarumma, con Calabria a destra per completare la retroguardia. In mediana invece Tonali confermato con Kessié, anche se l’ivoriano avrebbe bisogno di tirare il fiato – ma non c’è la possibilità di farlo. Saelemaekers potrebbe rubare il posto a Castillejo sulla trequarti, un altro ballottaggio potrebbe essere tra Rebic e Rafael Leao, se ci sarà Ibrahimovic, altrimenti in campo tutti e due dal primo minuto con possibilità anche per Brahim Diaz.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.



