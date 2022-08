Probabili formazioni Sassuolo Milan/ Diretta tv: turnover in attacco (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Sassuolo Milan ci accompagnano verso la partita che domani pomeriggio aprirà la quarta giornata di Serie A in turno infrasettimanale, un ricordo dolcissimo per i rossoneri di Stefano Pioli, che il 22 maggio scorso conquistarono lo scudetto proprio in casa del Sassuolo, che dal canto suo dovrà invece riscattare il ricordo di una prestazione che non fu di certo veemente contro un Milan fatalmente più motivato e che si prese il tricolore senza sofferenze.

La stretta attualità ci ricorda invece che il Sassuolo arriva da un pareggio sul campo dello Spezia per 2-2, mentre il Milan ha vinto 2-0 in casa contro il Bologna. I rossoneri fanno parte del folto gruppo di squadre al comando della classifica con 7 punti, hanno rallentato a Bergamo ma sicuramente è buono l’inizio della difesa del titolo, il Sassuolo invece naviga a quota 4 punti e deve ancora capire quali potrebbero essere le prospettive della sua stagione. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali potrebbero essere le notizie circa le probabili formazioni di Sassuolo Milan alla vigilia della partita.

DIRETTA SASSUOLO MILAN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Sassuolo Milan sarà garantita domani dalla piattaforma DAZN, di conseguenza si tratterà più esattamente di una diretta streaming video per seguire Sassuolo Milan, secondo le modalità ben note per le sette partite trasmesse ad ogni giornata di Serie A solo da DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN

LE MOSSE DI DIONISI

Le probabili formazioni di Sassuolo Milan ci dicono che Alessio Dionisi non dovrebbe riservarci particolari sorprese e proporre quindi il 4-3-3 come modulo di riferimento: in porta ecco Consigli; davanti a lui dovrebbe agire la difesa a quattro formata da Toljan, Eric, Ferrari e Rogerio da destra a sinistra; anche il terzetto di centrocampo è quello più prevedibile, con Frattesi, Maxime Lopez ed Henrique titolari; infine nel tridente d’attacco, ecco Berardi a destra, centravanti Pinamonti che sentirà aria di derby e probabile conferma di Kyriakopoulos, avanzato come ala sinistra.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero invece si deve tenere presente la volontà di Stefano Pioli di fare un parziale turnover nelle probabili formazioni di Sassuolo Milan. Ecco dunque che nel modulo 4-2-3-1 sono possibili novità, ma soprattutto nel reparto offensivo: in porta quindi Maignan e davanti a lui in difesa Florenzi, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez; nel cuore della mediana dovrebbero agire Tonali e Bennacer; tra le linee invece Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao sono i probabili titolari alle spalle del centravanti, che dovrebbe essere stavolta Rebic.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Eric, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.











