Probabili formazioni Sassuolo Milan/ Quote: dove gioca Kessié? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Sassuolo Milan ci accompagnano verso la partita più importante della 38^ giornata di Serie A: al Mapei Stadium per il Milan di Stefano Pioli è anzi la partita più importante dell’ultimo decennio, stagioni spesso molto modeste per una società blasonata come quella rossonera. Il Milan può coronare l’impresa scudetto oppure rovinare tutto con uno scivolone che passerebbe alla storia tanto quanto e forse addirittura più del trionfo. Viste le prestazioni eccellenti delle ultime settimane, come la vittoria sull’Atalanta di domenica scorsa, l’ipotesi più credibile è naturalmente la prima: il sogno è davvero ad un passo dal compiersi, guai però a fermarsi sul più bello…

Probabili formazioni Sassuolo Milan/ Diretta tv: Pioli ha due dubbi (Serie A)

Il Sassuolo giocherà invece con la serenità di chi ha già ottenuto i suoi obiettivi vivendo un campionato di buonissimo livello e soprattutto facendo spesso male alle big, ma a dire il vero soprattutto in trasferta. Agli uomini di Alessio Dionisi manca ancora l’acuto casalingo: riuscirci proprio oggi sarebbe la ciliegina sulla torta, una impresa che verrebbe ricordata molto a lungo da almeno tre tifoserie. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Sassuolo Milan.

DIRETTA/ Atalanta Sassuolo Primavera (risultato finale 2-4): a segno anche Mata!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Sassuolo Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti rossoneri sono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,40, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di segno X per il pareggio e fino a 6,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN

LE MOSSE DI DIONISI

Il modulo per Alessio Dionisi sarà come sempre il 4-2-3-1 nelle probabili formazioni di Sassuolo Milan: in porta naturalmente Consigli; Muldur terzino destro, nel cuore della difesa Chiriches e Ayhan si giocano il posto al fianco di Ferrari, mentre a sinistra il rientrante Kyriakopoulos dovrebbe essere preferito a Rogerio; nessun dubbio su Frattesi e Maxime Lopez in mediana; il reparto offensivo dovrebbe vedere regolarmente in campo Berardi, Raspadori e Traoré sulla trequarti alle spalle del centravanti Scamacca, ma Traoré potrebbe rischiare il posto se Dionisi scegliesse Matheus Henrique con conseguente passaggio al modulo 4-3-3.

DIRETTA/ Bologna Sassuolo (risultato finale 1-3): Scamacca, poi Orsolini!

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli dovrebbe affidarsi a tutti i suoi titolari nelle probabili formazioni di Sassuolo Milan, perché naturalmente non saranno ammessi passi falsi. Modulo 4-2-3-1, la difesa è certa con Maignan in porta e davanti a lui la linea a quattro con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez da destra a sinistra; a centrocampo Tonali è la certezza, poi cominciano i dubbi perché c’è l’ipotesi Bennacer, ma anche i nomi di Kessié e Krunic, che tuttavia potrebbero entrambi avanzare anche sulla trequarti. Il dubbio dunque coinvolge anche il reparto offensivo, dove a destra si riproporrà ancora il ballottaggio Messias-Saelemaekers, mentre in posizione centrale potrebbero agire appunto Kessié o Krunic (più difficilmente Brahim Diaz). Non ci possono invece essere discussioni su Rafael Leao come ala sinistra, così come per Giroud che sarà il centravanti titolare.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, R. Leao; Giroud. All. Pioli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA