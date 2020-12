Probabili formazioni Sassuolo Milan/ Quote: Locatelli è squalificato

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Sassuolo Milan ci parlano della partita di Serie A alle ore 15.00 di oggi pomeriggio al Mapei Stadium, una sfida di alta classifica che potrebbe fornirci elementi interessanti su entrambe le formazioni. Stefano Pioli è sempre capolista e questo va ad onore del Milan, ma gli ultimi due pareggi col Parma e sul campo del Genoa nel turno infrasettimanale hanno mostrato qualche crepa e sarebbe dunque fondamentale riuscire a tornare alla vittoria, anche se su un campo difficile come il Mapei Stadium. Il Sassuolo, bloccato a sua volta mercoledì sul pareggio dalla Fiorentina, è sicuramente più in alto di quanto ci si potesse aspettare, ma pure gli emiliani nelle ultime settimane sembrano meno scintillanti che ad inizio stagione: oggi sapranno tornare alla loro migliore versione? Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Sassuolo Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo nel frattempo anche al pronostico su Sassuolo Milan secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti sono favoriti: il segno 2 per la vittoria rossonera vale 1,95. Si sale poi a quota 3,60 in caso di segno 1 per il successo del Sassuolo, infine un pareggio varrebbe 3,85 volte la posta in palio per chi avesse creduto nel segno X.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN

LE SCELTE DI DE ZERBI

Nelle probabili formazioni di Sassuolo Milan la brutta notizia per Roberto De Zerbi è che il grande ex Locatelli è squalificato: sarà la prima assenza della stagione per lui; in mediana dovrebbero dunque agire Maxime Lopez e uno fra Bourabia e capitan Magnanelli. Il modulo sarà il consueto 4-2-3-1 e nella difesa a quattro davanti a Consigli dovrebbe esserci spazio per Toljan e Rogerio come terzini, con Marlon (che pare favorito su Chiriches) e Ferrari per formare la coppia centrale. Sulla trequarti ci sarà naturalmente Berardi a destra e dovrebbe tornare nella formazione titolare Djuricic in posizione centrale. Qualche dubbio in più su Boga, ma anche l’ivoriano dovrebbe partire dall’inizio; tutti loro a supporto della prima punta, sulla quale resta ancora una certa cautela. Caputo sarebbe evidentemente la prima scelta davanti a Raspadori e Defrel, ma vedremo cosa potrà fare De Zerbi.

LE MOSSE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, le probabili formazioni di Sassuolo Milan ci parlano di un Théo Hernandez che dovrebbe rientrare dopo l’affaticamento muscolare che ha messo fuori causa il francese contro il Genoa. In difesa la situazione continua ad essere piuttosto critica e di conseguenza ci aspettiamo che sia confermato Kalulu al centro della difesa con capitan Romagnoli davanti a Donnarumma, con Calabria a destra per completare la retroguardia a quattro del Milan. In mediana invece, stanti i guai di Bennacer, Tonali sarà confermato con Kessié, anche se l’ivoriano avrebbe bisogno di tirare il fiato dopo le ultime prestazioni meno convincenti. Sulla trequarti, con Calhanoglu in posizione centrale, a destra Saelemaekers potrebbe rubare il posto a Castillejo, un altro ballottaggio potrebbe essere tra Rebic e Rafael Leao a sinistra con Ibrahimovic, altrimenti in campo tutti e due dal primo minuto con possibilità anche per Brahim Diaz.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; M. Lopez, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.



