Probabili formazioni Sassuolo Milan/ Quote, Pioli ne cambia solo uno? (Serie A)

Addentrandoci nelle probabili formazioni di Sassuolo Milan parliamo di una partita che è valida per la 35^ giornata della Serie A 2019-2020, e che si gioca alle ore 21:45 di martedì 21 luglio: squadre in campo al Mapei Stadium e possibilità per gli emiliani di avvicinarsi ai rossoneri in classifica, anche se ormai l’ultimo treno per l’Europa dovrebbe aver lasciato la stazione a seguito del pareggio raccolto a Cagliari. Il Sassuolo ha comunque disputato un ottimo campionato, va reso merito a Roberto De Zerbi di aver costruito una squadra bella da vedere ed efficace offensivamente; ora però c’è la prova Milan, e stiamo parlando di una formazione che nel post-lockdown non ha mai perso e ha segnato valanghe di gol, arriva dal pokerissimo rifilato al Bologna ed è in una condizione fisica e mentale pazzesca. Vedremo allora come andranno le cose sul terreno di gioco; intanto, mentre aspettiamo che la partita abbia inizio, possiamo valutare i dubbi e le certezze dei due allenatori andando a leggere nel dettaglio le loro scelte, per le probabili formazioni di Sassuolo Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Sassuolo Milan, assegnando ai rossoneri i crismi della favorita: vale infatti 2,00 volte la somma messa sul piatto il segno 2 per la sua vittoria, mentre con il successo interno dei neroverdi il vostro guadagno sarebbe corrispondente a 3,40 volte quello che avrete deciso di investire. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porterebbe in dote una vincita che ammonta a 3,80 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN

I DUBBI DI DE ZERBI

Qualche dubbio per Roberto De Zerbi che, dovendo rinunciare a Gian Marco Ferrari, manda in campo Chiriches come centrale difensivo al fianco di Marlon, mentre sugli esterni sono sempre favoriti Muldur (Toljan è acciaccato) e Kyriakopoulos, con Rogério che lo insidia. In porta andrà Consigli, a centrocampo invece il grande ex Locatelli sarà titolare ed è da definire il suo sparring partner, potrebbe essere capitan Magnanelli qualora Obiang non dovesse recuperare in tempo utile. Allo stesso modo Defrel potrebbe far tirare il fiato a qualcuno dei calciatori offensivi; Defrel però non è al top e allora a giocarsela sono in particolar modo Haraslin e Hamed Traoré, tutto sommato però a poche ore dal calcio d’inizio i favoriti restano Domenico Berardi, Djuricic e Boga che come sempre andranno a formare la linea sulla trequarti che accompagnerà la prima punta Caputo, vicino al grande traguardo personale dei 20 gol in un singolo campionato di Serie A, dopo aver già battuto il record dello scorso anno.

LE SCELTE DI PIOLI

In Sassuolo Milan Stefano Pioli, lui pure ex come De Zerbi dall’altra parte, dovrebbe confermare il trend del post-lockdown: pochissimo turnover e una squadra che ha ormai imparato a conoscersi. Per questo motivo i cambi potrebbero essere soltanto due: a destra Andrea Conti si prepara a riprendere il posto di terzino scalzando Calabria, a sinistra Bonaventura insidia la maglia di Rebic ma in ballottaggio c’è anche Rafael Leao, che potrebbe volare sulla corsia lasciando invece il croato a fare le veci di Ibrahimovic, anche lui non sicurissimo del posto. Per il resto però le scelte dell’allenatore rossonero sono fissate: Kjaer e Alessio Romagnoli agiranno come centrali difensivi con Theo Hernandez confermatissimo sulla corsia sinistra, in mediana invece avremo il solito tandem formato da Kessie e Bennacer (timide speranze per Lucas Biglia) con Calhanoglu, in forma straordinaria, che agirà come trequartista avendo alla sua destra la sorpresa Saelemaekers, reduce dal primo gol in Serie A.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Chiriches, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; D. Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

A disposizione: Pegolo, A. Russo, Magnani, Peluso, Rogério, Bourabia, Ghion, H. Traoré, Haraslin, Raspadori

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: G. Ferrari

Indisponibili: Toljan, Romagna, Obiang

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; A. Conti, Kjaer, A. Romagnoli, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

A disposizione: Begovic, An. Donnarumma, Calabria, Duarte, Gabbia, Laxalt, Krunic, Lucas Biglia, Paquetà, Bonaventura, Rafael Leao, Colombo

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Musacchio, Castillejo



© RIPRODUZIONE RISERVATA