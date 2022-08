Probabili formazioni Sassuolo Milan/ Quote: spazio per Florenzi? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Sassuolo Milan parliamo della partita che nel tardo pomeriggio aprirà la quarta giornata di Serie A in turno infrasettimanale, con il Sassuolo che arriva da un pareggio sul campo dello Spezia per 2-2 con il quale i neroverdi di Alessio Dionisi si sono portati a quota 4 punti in classifica, mentre il Milan ha vinto 2-0 in casa contro il Bologna sabato sera e di conseguenza troviamo i campioni d’Italia nel gruppo di squadre al comando con 7 punti.

Sassuolo Milan naturalmente costituisce anche un ricordo dolcissimo per i rossoneri di Stefano Pioli, che il 22 maggio scorso conquistarono lo scudetto proprio in casa del Sassuolo, sarà speciale tornare al Mapei Stadium mentre i padroni di casa vorranno provare a riscattare il ricordo di una sfida nella quale la loro resistenza non fu di certo memorabile. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali potrebbero essere le ultime notizie circa le probabili formazioni di Sassuolo Milan a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Sassuolo Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti rossoneri e il segno 2 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN

LE MOSSE DI DIONISI

Le probabili formazioni di Sassuolo Milan ci dicono che Alessio Dionisi non dovrebbe riservarci particolari sorprese per il big-match di stasera contro i campioni d’Italia e proporre quindi il 4-3-3 come modulo di riferimento: in porta ecco Consigli; davanti a lui dovrebbe agire la difesa a quattro formata da Toljan, Eric, Ferrari e Rogerio da destra a sinistra; anche il terzetto di centrocampo è quello più prevedibile, con Frattesi, Maxime Lopez ed Henrique titolari; infine nel tridente d’attacco, ecco Berardi a destra, centravanti Pinamonti che sentirà aria di derby e probabile conferma di Kyriakopoulos, avanzato come ala sinistra.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero invece si deve tenere presente la volontà di Stefano Pioli di fare un parziale turnover nelle probabili formazioni di Sassuolo Milan. Ecco dunque che nel modulo 4-2-3-1 sono possibili novità, ma soprattutto nel reparto offensivo: in porta quindi Maignan e davanti a lui in difesa Florenzi (unica variazione dietro, per dare il cambio a Calabria), Kalulu, Tomori e Theo Hernandez; nel cuore della mediana dovrebbero agire Tonali e Bennacer; tra le linee invece Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao – i primi due al posto di Messias e De Ketelaere – sono i probabili titolari alle spalle del centravanti, che dovrebbe essere stavolta Rebic.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Eric, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.











