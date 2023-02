Probabili formazioni Sassuolo Napoli/ Diretta tv: Kvaratskhelia si riposa? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI: CHI GIOCA AL MAPEI STADIUM?

Studiando le probabili formazioni di Sassuolo Napoli ci avviciniamo alla partita che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 17 febbraio, valida per la 23^ giornata di Serie A 2022-2023: un match che per i partenopei viene anticipato causa impegno in Champions League, dove Luciano Spalletti potrebbe giocarsi qualcosa di grande avendo ormai messo al sicuro lo scudetto. Al netto delle scaramanzie, solo il Napoli può perdere il campionato: dopo aver battuto la Cremonese il vantaggio sull’Inter è salito a 15 punti con la sensazione che possa anche aumentare a dismisura nelle prossime giornate.

Il Sassuolo deve ancora fare i conti con la corsa per la salvezza, soprattutto perché il Verona ha alzato il ritmo mettendo davvero tutto in discussione; tuttavia per i neroverdi c’è stato uno stint positivo negli ultimi turni e anche il pareggio raccolto a Udine può essere considerato come un buon risultato, a patto ovviamente di continuare con questa intensità. Aspettando che si giochi, proviamo adesso a fare le nostre consuete valutazioni sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco del Mapei Stadium, leggendo insieme le probabili formazioni di Sassuolo Napoli.

DIRETTA SASSUOLO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Napoli sarà garantita, salvo variazioni di palinsesto, da Zona DAZN: trovate questo canale al numero 214 del decoder di Sky, dunque l’appuntamento sarà riservato ai clienti della televisione satellitare che però siano in possesso anche di un abbonamento alla piattaforma che detiene i diritti per l’intera programmazione di Serie A. In alternativa ovviamente gli abbonati DAZN potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, seguendo la partita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

LE SCELTE DI DIONISI

Problemi a destra per Alessio Dionisi, che in Sassuolo Napoli deve fare a meno dei due terzini Muldur e Toljan così come di Domenico Berardi: in difesa dunque dovrebbe essere ancora Zortea a coprire il ruolo di laterale basso (acquisto mirato a gennaio), mentre nel tridente offensivo Bajrami è il principale candidato a prendersi la maglia, adattandosi al ruolo di esterno ma in realtà libero di svariare sul fronte offensivo anche come trequartista. Erlic e Ruan Tressoldi dovrebbero essere i due centrali a protezione di Consigli, a sinistra invece la difesa sarà completata con la conferma di Rogério; sempre sulla fascia mancina Laurienté si è ormai preso il posto da titolare nel reparto avanzato; come prima punta Pinamonti, che sembra aver superato i problemi fisici, parte in vantaggio su Defrel che comunque rimane in ballottaggio per iniziare la partita contro il Napoli. A centrocampo invece dovremmo rivedere Maxime Lopez dal primo minuto, anche lui ormai in condizione: il francese agirà in posizione centrale, stretto tra le due mezzali che saranno Frattesi e Matheus Henrique.

GLI 11 DI SPALLETTI

Arriva la Champions League, e dunque per Sassuolo Napoli Spalletti potrebbe operare quel turnover che non ha attuato contro la Cremonese: in porta chiaramente ci sarà Meret, ma davanti a lui potrebbe riposare Kim Min-Jae che darebbe spazio a uno tra Juan Jesus e Ostigaard (il brasiliano parte favorito, nel caso) con Mathias Olivera schierato sulla corsia sinistra di difesa e Di Lorenzo che tutto sommato potrebbe avere il posto garantito sull’altro versante. A centrocampo Lobotka e Zielinski dovrebbero comunque esserci, da valutare invece Zambo Anguissa: il camerunense potrebbe avere almeno uno spezzone di partita per rifiatare e in questo caso il titolare contro il Sassuolo sarebbe Ndombélé, che pur partendo dalla panchina ha spesso avuto il suo spazio. Per quanto riguarda il tridente, difficile immaginare il Napoli senza Osimhen e Kvaratskhelia: diciamo allora che almeno uno potrebbe essere in campo, puntiamo sul nigeriano con il georgiano invece inizialmente in panchina. A questo punto Elmas potrebbe prendersi la corsia destra, e l’ex Politano agirebbe a sinistra per Lozano (l’altro ex Raspadori invece non è al meglio della condizione).

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, M. Olivera; Ndombélé, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Politano. Allenatore: Luciano Spalletti











