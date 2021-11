Probabili formazioni Sassuolo Napoli/ Diretta tv, nessuna novità tra gli azzurri

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI: CHI IN CAMPO DOMANI?

Solo domani alle ore 20.45 saranno riflettori puntati sulla sfida della 15^ giornata di Serie A tra Sassuolo e Napoli: vediamo quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni dell’incontro. Galvanizzati dal successo conseguito solo la scorsa domenica contro il Milan, i neroverdi puntano al colpaccio contro l’altra capolista del campionato: pure Dionisi si presenterà ancora una volta in campo con parecchi giocatori assenti e non sarà semplice per il tecnico fissare il migliore 11, tenuto conto anche di una certa stanchezza che serpeggia tra i titolari.

Di contro poi ci sarà la capolista del campionato di Serie A, il Napoli, che pure lo scorso turno è uscito vittorioso con un imponente 4-0 dallo scontro con la Lazio. Spalletti, nonostante le defezioni, prosegue in solitaria fuga in cima alla graduatoria: pure deve fare attenzione al rivale di domani sera, sempre insidioso. Andiamo dunque a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Sassuolo Napoli.

SASSUOLO NAPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Va subito detto che purtroppo la diretta tv di Sassuolo Napoli non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite previste nel turno di campionato. Il match sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati della piattaforma DAZN (broadcaster ufficiale della Serie A) che potranno seguire il match in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv con collegamento a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

LE MOSSE DI DIONISI

Per le probabili formazioni di Sassuolo Napoli, Dionisi potrebbe fare pochissime modifiche rispetto all’11 che ha superato il Milan solo pochi giorni fa: non parliamo però già di turnover visto che le tante assenze che si registrano nello spogliatoio limitano ampiamente le mosse del tecnico. Fissato il solito 4-3-2-1, ecco che domani in difesa dovremmo rivedere Toljan e Rogerio sull’esterno, mentre il reparto sarà completato al centro da Ferrari e Ayhan. Indispensabile poi a centrocampo un giocatore come Maxime Lopez, che pure domani sarà affiancato da Traorè e da uno tra Frattesi e Matheus Henrique. Pochi dubbi in attacco, con le maglie consegnate a Raspadori e Berardi, alle spalle della prima punta Defrel (Scamacca è appena acciaccato)

LE SCELTE DI SPALLETTI

Classico 4-2-3-1 anche per Spalletti e il Napoli, dove pure non saranno grandi novità: anzi il tecnico chiederà ai suoi titolari di fare gli straordinari. Nella 15^ giornata sarà allora conferma per Ospina tra i pali, come pure in difesa per il quartetto composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui: attenzione a Meret, che pure scalpita per la maglia da titolare tra i pali azzurri. A centrocampo, pur con Demme a disposizione dovrebbero essere ancora Lobotka e Fabian Ruiz i titolari con Zielinski atteso sulla trequarti: occhio anche a Elmas, intervenuto solo a match in corso contro la Lazio pochi giorni fa e certo più “fresco”. In avanti, pure recuperati Politano e Ounas, Spalletti dovrebbe riconfermare dal primo minuto Lozano e Insigne come pure Dries Mertens: Petagna potrebbe però insidiare il belga per la maglia da titolare.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-2-1): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M Lopez, Traorè; Berardi, Raspadori; Defrel All. Dionisi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, M Rui; Lobotka, F Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti



