Probabili formazioni Sassuolo Napoli/ Diretta tv, tante assenze al Mapei (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO?

Studiando le probabili formazioni di Sassuolo Napoli ci concentriamo sulla partita che si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 3 marzo, di fatto un altro anticipo nella 25^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Nel turno infrasettimanale tornano in campo i neroverdi, fermati nel weekend dal focolaio di Coronavirus che ha colpito il Torino: l’ultima partita resta dunque quella pareggiata in casa contro il Bologna e ora Roberto De Zerbi, nome caldo per la panchina partenopea qualche tempo fa, vorrà prendersi una vittoria di prestigio per avvicinare le posizioni europee e continuare nel percorso di crescita della sua squadra.

Il Napoli ha riscattato l’eliminazione dall’Europa League battendo il Benevento allo stadio Maradona, ma ha ancora problemi con gli infortunati e deve ritrovare la sua continuità che ha perso in questa stagione, aspettando un’eventuale rivoluzione a breve termine; sarà dunque interessante valutare quello che succede al Mapei Stadium, intanto possiamo provare a fare una rapida analisi sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Sassuolo Napoli, e soffermandoci sui calciatori indisponibili e i possibili schieramenti delle squadre per la partita.

DIRETTA SASSUOLO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Napoli sarà disponibile, salvo variazioni di palinsesto, sul canale DAZN1 che trovate al numero 209 del decoder di Sky, dunque la partita potrà essere seguita anche dagli abbonati alla televisione satellitare oltre che dai clienti di questa piattaforma DAZN, attivabile per la visione in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

LE SCELTE DI DE ZERBI

Ragionevolmente c’è un solo dubbio che attanaglia De Zerbi nelle probabili formazioni di Sassuolo Napoli, almeno secondo le indiscrezioni della vigilia: con Boga ancora indisponibile, l’allenatore degli emiliani deve scegliere se mandare in campo Hamed Traoré come laterale sinistro sulla trequarti oppure avanzare la posizione di Maxime Lopez, che giocherebbe dunque come appoggio centrale per la prima punta. Qualora vincesse questa seconda opzione, Obiang avrebbe la maglia da titolare in mediana affiancando Locatelli; per quanto riguarda il ruolo di attaccante Caputo resta in vantaggio sulla concorrenza, prevalentemente Defrel con Haraslin subito dietro. Djuricic e Domenico Berardi vanno verso la conferma per completare lo schieramento offensivo del Sassuolo; in difesa mancherà l’ex Chiriches e quindi sarà Marlon, favorito su Peluso, a fare coppia centrale con Gian Marco Ferrari a protezione di Consigli, con Muldur e Rogério favoriti su Toljan e Lykogiannis per le posizioni da terzini.

I DUBBI DI GATTUSO

Buone notizie per Gennaro Gattuso che ha già ritrovato Mertens e per Sassuolo Napoli potrà contare anche su Ospina, forse già titolare tra i pali in luogo di Meret. Davanti a loro però sono out Koulibaly (squalificato) e Manolas che non ha ancora recuperato dall’infortunio: inevitabili di conseguenza le maglie per Rrahmani e Nikola Maksimovic, con la possibilità che Hysaj o Ghoulam prendano il posto di Mario Rui sulla corsia sinistra e la conferma di Di Lorenzo sull’altro versante. A centrocampo si rivede Demme, ma i favoriti restano Tiémoué Bakayoko e Fabian Ruiz; il modulo del Napoli dovrebbe essere il 4-2-3-1, dunque con Zielinski nuovamente avanzato nella posizione di trequartista. Lozano non ce la fa: Politano, che gioca una partita da ex importante essendosi definitivamente affermato nel Sassuolo, è in vantaggio su Elmas per il posto di esterno destro offensivo, a sinistra naturalmente agirà Lorenzo Insigne e come attaccante avremo Mertens, anche perché Osimhen non è al top e Petagna è indisponibile.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, G. Ferrari, Marlon, Rogério; Locatelli, Obiang; D. Berardi, Maxime Lopez, Djuricic; Caputo

A disposizione: Pegolo, Toljan, Chiriches, Ayhan, Peluso, Kyriakopoulos, Magnanelli, Raspadori, Defrel, Oddei, Haraslin

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: –

Indisponibili: Bourabia, Boga

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Ni. Maksimovic, Hysaj; T. Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens

A disposizione: Meret, Mario Rui, Ghoulam, Demme, Lobotka, Elmas, Osimhen

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Koulibaly

Indisponibili: Manolas, Lozano, Petagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA