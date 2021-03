Probabili formazioni Sassuolo Napoli/ Quote, Demme e Mertens subito titolari?

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati ora sulle probabili formazioni di Sassuolo Napoli, gran sfida della 25^ giornata della Serie A che pure avrà inizio solo alle ore 18.30 oggi al Mapei Stadium. A poche ore dal fischio d’inizio siamo ben curiosi di scoprire le mosse di De Zerbi come di Gattuso per il gran match, che mette in palio punti di gran peso. In casa emiliana è facile immaginare che pur in impegnato in un duro turno infrasettimanale di Serie A, il tecnico non voglia oggi optare per un ampio turnover: l’avversario richiede il massimo che i neroverdi possano offrire e pure non scordiamo che lo stesso Sassuolo ha davvero bisogno di vincere questa sera dopo il pari appena strappato col Bologna pochi giorni fa. Non sarà poi facile immaginare le mosse di Gattuso, considerato il folto numero di assenti annunciati a cui il tecnico del Napoli deve ancora far fronte. Per gli azzurri, di ritorno in campionato dopo il successo strappato col Benevento, è un periodo senza dubbio complicato: vincere oggi darebbe sicuramente gran morale. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse per le probabili formazioni di Sassuolo Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè la formazione azzurra sia ampiamente decimata, pure è ai campani che va il favore del pronostico. Lo vediamo anche nelle quote dei principali portali di scommesse: per l’1×2 dato dalla Snai vediamo che il successo del Napoli è stato dato a 2.10, contro il più elevato 3.55 segnato per la vittoria del Sassuolo, con il pareggio valutato a 3.35.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

LE MOSSE DI DE ZERBI

Per le probabili formazioni di Sassuolo e Napoli, il tecnico neroverde non rinuncerà al classico 4-2-3-1, dove pure in avanti è gran dubbio sull’inserimento di Boga dal primo minuto. Con l’attaccante in forte dubbio è assai probabile che questa sera al fianco di Caputo primo bomber ci siano come titolari Djuricic e Berardi, con Lopez confermato sulla trequarti. Per la mediana appare irrinunciabile un giocatore come Manuel Locatelli, ma già al suo fianco è ballottaggio tra Obiang e Magnanelli dal primo minuto. In difesa infine De Zerbi dovrebbe confermare Ferrari come Marlon, mentre in corsia si giocano le loro carte dal primo minuto Rogerio e Muldur, anche se della panchina appare ben pronto anche Toljan.

LE SCELTE DI GATTUSO

Come abbiamo accennato prima, la lunga lista di assenti che si registrano nella metà campo azzurra, potrebbe mettere di nuovo in difficoltà Gattuso, se pure se non altro ha recuperato Demme e Mertens, che potrebbero essere oggi titolari, benché non siano ancora al 100%. Fissato il 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite, ecco che già il bomber belga pare indirizzato verso la maglia da titolare: al suo fianco agiranno poi Politano e Insigne, con Zielinski confermato sulla trequarti. Per la mediana possiamo ipotizzare spazio per Demme, che dunque farà rifiatare Bakayoko: al suo fianco però rimane irrinunciabile Fabian Ruiz. Segnaliamo poi che in difesa mancherà Kalidou Koulibaly che ha rimediato un turno di stop dal giudice sportivo: avremo allora ancora la coppia al centro con Rrahmani e Maksimovic, mentre in corsia sono maglie già consegnate a Mario Rui e Di Lorenzo. Da valutare infine l’inserimento tra i pali azzurri di Ospina, ormai recuperato.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Rogerio, Ferrari, Marlon, Muldur; Obiang, Locatelli; Djuricic, Lopez, Berardi; Caputo All. De Zerbi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; M Rui, Maksimovic, Rrahmani, Di Lorenzo; Demme, F Ruiz; Insigne, Zielinski, Politano; Mertens All. Gattuso



