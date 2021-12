Probabili formazioni Sassuolo Napoli/ Quote, Dionisi punta su Defrel titolare

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI: CHI IN CAMPO STASERA?

Spazio per le probabili formazioni di Sassuolo Napoli, bella sfida della 15^ giornata della Serie A, che pure avrà inizio solo questa sera al Mapei Stadium alle ore 20.45. Dopo aver condannato anche la Lazio dell’ex Sarri, la squadra campana prosegue nella sua striscia vincente e conta di mettere alle corde anche gli emiliani, che pure solo pochi giorni fa hanno avuto la meglio sull’ex capolista Milan. Consci del valore del rivale, gli azzurri hanno preparato questa sfida con attenzione e nonostante le defezioni annunciate, Spalletti ha disegnato un 11 che non dovrebbe deludere questa sera.

Pur contro una squadra in condizione e ben ottimista come è il Sassuolo di Dionisi. Dopo un avvio di stagione non eccezionale, i neroverdi hanno man mano recuperato ampie posizioni e oggi sperano di fare un’altra vittima eccellente. L’impresa per i padroni di casa però si annuncia ben complicata: vediamo comunque come si sono preparati i due allenatori, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Sassuolo Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida di serie A diamo ai campani, capilista della Serie A, il favore del pronostico: e le quote fissate non ci smentiscono. Per la Snai nel’1×2 del match ecco infatti che il successo del Napoli è stato dato a 1.87, contro il più alto 3.90 segnato per il Sassuolo, mentre il pareggio paga la posta a 3.80.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

LE SCELTE DI DIONISI

Per sfidare i primi della classe Dionisi punterà oggi solo su i loro titolari, almeno quelli che sono ancora a disposizione. Spazio allora al 4-3-2-1 per le probabili formazioni di Sassuolo Napoli, con il tecnico che si affiderà ancora a Ferrari e Ayhan al centro della difesa, come anche a Rogerio e Toljan per l’esterno del reparto. Per il centrocampo poi sono magli consegnate a Maxime Lopez come anche a Traorè e Frattesi, ma facciamo attenzione anche a Matheus Henrique, che scalpita dalla panchina in cerca di spazio. Per l’attacco neroverdi poi, uno Scamacca non al top della condizione potrebbe lasciare il posto dal primo minuto a Defrel: Raspadori e Berardi completeranno lo schieramento offensivo.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Spazio al classico 4-2-3-1 per Spalletti, che pure non dovrebbe riservare grandi sorprese questa sera: questo anche se alcuni giocatori come Politano e Ounas sono tornati a disposizione. Ecco dunque che in attacco sarà spazio sull’esterno dello schieramento per Lozano e Insigne, mentre per la prima punta si fa avanti Dries Mertens, insidiato pure da Petagna per la maglia da titolare: spazio a Zielinski sulla linea della trequarti. A centrocampo, nonostante la disponibilità di Demme ed Elmas, avremo ancora Lobotka e Fabian Ruiz in campo dal primo minuto. Nessun dubbio poi in difesa con la riproposizione del solito quartetto, composto da Mario Rui, Rrahmani, Kuoulibaly e Di Lorenzo.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-2-1): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traorè; Berardi, Raspadori: Defrel All. Dionisi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, M Rui; Lobotka, F Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens All. Spalletti



