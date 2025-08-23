Probabili formazioni Sassuolo Napoli: quote, moduli e titolari per Grosso e Conte nella partita della prima giornata di Serie A, oggi 23 agosto 2025

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI: CHI GIOCA NEL DEBUTTO DEI TRICOLORI?

La squadra vincitrice della scorsa Serie B torna protagonista in Serie A ospitando nella prima giornata campioni d’Italia: difficile chiedere di meglio al debutto, le probabili formazioni Sassuolo Napoli ci tengono quindi compagnia con le mosse di Fabio Grosso e Antonio Conte, allenatori naturalmente entrambi confermati.

Il Sassuolo ha letteralmente dominato lo scorso campionato di Serie B e di conseguenza adesso si presenta ai nastri di partenza del massimo campionato con l’obiettivo di tornare ad essere una mina vagante pericolosa per chiunque. Il debutto sarà tosto, ma potrebbe dirci subito se il Sassuolo potrà coltivare ambizioni oltre alla salvezza.

Il Napoli invece ha vinto il quarto scudetto della sua storia, impresa memorabile che però è stata seguita da un’estate abbastanza tormentata, fra risultati spesso deludenti nelle amichevoli e l’infortunio di Romelu Lukaku, che ovviamente è la notizia peggiore per Antonio Conte, il quale però adesso può contare anche su Kevin De Bruyne.

Per vedere la coppia di stelle belghe insieme in campo dovremo aspettare un po’, chi porta lo scudetto sul petto però ha naturalmente in ogni caso grande qualità e può puntare a superare bene anche un debutto potenzialmente insidioso. Fin qui ciò che possiamo dirvi noi, adesso spazio alle notizie sulle probabili formazioni Sassuolo Napoli…

PRONOSTICO E QUOTE

I campioni d’Italia contro una neopromossa: il pronostico secondo le quote Snai è chiaro per Sassuolo Napoli. Il segno 2 infatti è favorito a 1,55, si sale poi a 3,90 in caso di pareggio e un successo del Sassuolo varrebbe ben 6,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

DUBBIO TATTICO PER GROSSO

Dovrebbe esserci un solo dubbio per Fabio Grosso nelle probabili formazioni Sassuolo Napoli. Il ballottaggio è quello tra Ghion e Volpato, dalla scelta del mister dipenderà anche il modulo: con Ghion in mezzo al campo insieme a Konè e Boloca avremmo il 4-3-3, Volpato invece agirebbe da trequartista e di conseguenza per il Sassuolo avremmo un uomo in più nel reparto offensivo insieme a Berardi, Pinamonti e Laurientè, con l’ex Genoa che sarà il centravanti. In difesa invece sembra essere tutto chiaro per gli emiliani: Turati in porta e davanti a lui la retroguardia a quattro formata da Walukiewicz, Idzes, Candè e Doig.

DUE NUOVI NEGLI 11 DI CONTE

Tanti protagonisti dello scudetto ma anche due novità significative per Antonio Conte nelle probabili formazioni Sassuolo Napoli. Il modulo sarà il 4-1-4-1 e in difesa dovremmo avere tutti volti noti, perché in porta Meret è favorito su Milinkovic-Savic e davanti a lui agiranno capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; una certezza anche il regista, cioè Lobotka. Attenzione poi alla linea a quattro che agirà più avanti dello slovacco: qui spicca ovviamente la nuova stella De Bruyne, che giocherà con Politano a destra, Zambo Anguissa e sulla sinistra McTominay, l’MVP dell’ultimo campionato. Infine, davanti ecco Lucca prima punta, scelta inevitabile dopo l’infortunio di Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Candè, Doig; Konè, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte.