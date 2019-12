Probabili formazioni Sassuolo Napoli/ Quote, Milik e Callejon titolari (Serie A)

Con le probabili formazioni di Sassuolo Napoli andiamo a parlare della partita che, alle ore 20:45 di domenica 22 dicembre, chiude momentaneamente il programma della 17^ giornata per il campionato di Serie A 2019-2020. Non è previsto il Monday Night ma, causa Supercoppa, la Lazio giocherà contro il Verona soltanto a febbraio e dunque per ora questa partita del Mapei Stadium sarà l’ultima anche dell’anno solare. Il Sassuolo ci arriva a pochi giorni dalla vittoria di Brescia, recupero della 7^ giornata grazie al quale si è portato a soli due punti dalla squadra partenopea, tornando a sperare in un posto in Europa. I neroverdi ci credono e sono confortati anche dal fatto che il Napoli affronti questa trasferta con una crisi profonda dalla quale non riesce a uscire. Il ko interno contro il Parma ha lasciato gli azzurri all’ottavo posto, sempre più lontani dalla Champions League e con certezze ridotte al lumicino; dovrà essere bravo Gennaro Gattuso a ridare vigore al gruppo. Vediamo allora in che modo gli allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando con attenzione le probabili formazioni di Sassuolo Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Sassuolo Napoli è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la squadra ospite è favorita: il segno 2 per il successo partenopeo vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 1,65 volte quanto puntato, mentre per il successo interno della squadra neroverde il guadagno sarebbe di 4,75 la somma messa sul piatto. Per il segno X, che identifica l’eventualità del pareggio, siamo ad un valore molto simile e cioè 4,25 volte la vostra puntata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

LE SCELTE DI DE ZERBI

Per Sassuolo Napoli potrebbe tornare in porta Consigli, anche se al momento Pegolo resta favorito; De Zerb perde Toljan che è squalificato e dunque sulla corsia destra di difesa giocherà Muldur, che avrà spazio sull’esterno andando a formare una catena con Domenico Berardi. Dall’altra parte invece ci saranno Kyriakopoulos, ormai a tutti gli effetti un titolare della squadra, e Boga che ancora una volta dovrebbe partire dal primo minuto; rispetto a mercoledì sera si potrebbe tornare al 4-2-3-1 con Magnanelli a fare coppia con Locatelli davanti alla difesa, rimarrebbe fuori invece Hamed Traoré con Djuricic che tornerebbe ad accentrare la sua posizione giocando sulla trequarti, supportando la prima punta Caputo che come Berardi ha segnato 8 gol. Anche Obiang pare destinato alla panchina, ma sono scelte che De Zerbi valuterà all’ultimo anche considerando la condizione dei suoi giocatori, e il fatto che dopo questa partita ci sarà comunque la sosta.

I DUBBI DI GATTUSO

Gattuso affronta Sassuolo Napoli senza Koulibaly e Nikola Maksimovic: la coppia Manolas-Luperto a protezione di Meret è dunque obbligata, mentre sulle corsie esterne non dovrebbe esserci alcun dubbio circa il fatto che Di Lorenzo giocherà sulla destra e Mario Rui si prenderà l’altra fascia. A centrocampo si è parlato di un possibile ritorno al 4-4-2: se fosse così avremmo un doppio ballottaggio, ovvero Fabian Ruiz-Zielinski al centro – dove è certo del posto Allan – e Zielinski-Lorenzo Insigne a sinistra, visto che il polacco può occupare entrambe le posizioni. Con il 4-3-3 Callejon avanzerebbe il suo raggio d’azione andando a giocare nel tridente offensivo, un reparto nel quale il già citato Insigne rischierebbe il posto a favore di Lozano, che Gattuso vuole provare a rilanciare e farebbe giocare come esterno, la posizione coperta ai tempi del Psv. La prima punta dovrebbe essere Milik, per distacco il giocatore offensivo più in forma: ancora panchina per Mertens, che però potrebbe essere utile con un eventuale spezzone nel secondo tempo.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; D. Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

A disposizione: Consigli, Turati, Romagna, Peluso, Tripaldelli, Rogério, Mazzitelli, Obiang, H. Traoré, Duncan, Bourabia, Raspadori

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: Toljan

Indisponibili: Chiriches, Defrel

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, L. Insigne

A disposizione: Ospina, Karnezis, Hysaj, Ghoulam, Elmas, Gaetano, Lozano, Mertens, F. Llorente, Younes

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Ni. Maksimovic

Indisponibili: Malcuit, Koulibaly



© RIPRODUZIONE RISERVATA