Probabili formazioni Sassuolo Napoli/ Quote: spazio al turnover? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Sassuolo Napoli ci presentano le mosse di Alessio Dionisi e Luciano Spalletti per la partita di stasera al Mapei Stadium nella ventitreesima giornata di Serie A, anticipato al venerdì a causa dell’impegno in Champions League di settimana prossima per il Napoli, che si giocherà qualcosa di grande avendo ormai messo al sicuro lo scudetto – sia consentito di dirlo, bando alla scaramanzia. Dopo aver battuto la Cremonese il vantaggio sul secondo posto dell’Inter è salito a 15 punti e quindi si possono fare calcoli, ad esempio in termini di turnover.

Il Sassuolo invece non è ancora del tutto tranquillo in ottica salvezza, soprattutto perché il Verona ha alzato il ritmo; i neroverdi comunque hanno migliorato a loro volta il proprio rendimento negli ultimi turni, compreso il pareggio raccolto a Udine settimana scorsa. Ora c’è l’esame più difficile, ma i neroverdi non avranno nulla da perdere. Aspettando che si giochi, proviamo a presentare tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Sassuolo Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Sassuolo Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I partenopei, pur giocando in trasferta, sono nettamente favoriti: il segno 2 infatti è quotato a 1,60, mentre poi si sale già a quota 4,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

LE SCELTE DI DIONISI

Problemi a destra per Alessio Dionisi, che nelle probabili formazioni di Sassuolo Napoli deve fare a meno dei due terzini Muldur e Toljan così come di Domenico Berardi: in difesa dunque dovrebbe essere ancora il nuovo acquisto Zortea il terzino destro, mentre nel tridente offensivo Bajrami (altro arrivo invernale) è il principale candidato come ala destra. Tornando alla retroguardia del 4-3-3 emiliano, Erlic e Ruan Tressoldi dovrebbero essere i due centrali davanti a Consigli, a sinistra invece ecco la conferma di Rogério; sempre sulla fascia mancina Laurienté si è ormai preso il posto da titolare nel tridente, che come prima punta dovrebbe vedere il ritorno di Pinamonti. A centrocampo invece dovremmo rivedere Maxime Lopez dal primo minuto, anche lui ormai in condizione: il francese agirà in posizione centrale, tra le due mezzali che saranno Frattesi e Matheus Henrique.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Arriva la Champions League, dunque nelle probabili formazioni di Sassuolo Napoli il mister partenopeo Luciano Spalletti potrebbe operare il turnover: in porta chiaramente ci sarà Meret, ma davanti a lui potrebbe riposare Kim Min-Jae dando spazio a uno tra Juan Jesus e Ostigaard (il brasiliano parte favorito) con Mathias Olivera terzino sinistro favorito su Mario Rui e Di Lorenzo invece intoccabile a destra. A centrocampo Lobotka e Zielinski dovrebbero comunque esserci, da valutare invece Zambo Anguissa: il camerunese potrebbe rifiatare e in questo caso il titolare contro il Sassuolo sarebbe Ndombélé. Per quanto riguarda il tridente, difficile immaginare il Napoli senza Osimhen e Kvaratskhelia: diciamo allora che almeno il nigeriano potrebbe essere in campo dal primo minuto con il georgiano invece inizialmente in panchina in favore dell’ex Politano, allargato a sinistra. A questo punto Elmas potrebbe prendersi la corsia destra.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, M. Olivera; Ndombélé, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Politano. All. Spalletti.











