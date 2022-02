Probabili formazioni Sassuolo Roma/ Diretta tv: out Scamacca, Raspadori e Zaniolo

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA: CHI GIOCA AL MAPEI STADIUM?

Le probabili formazioni di Sassuolo Roma ci introducono a una partita molto interessante, che si gioca per la 25^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022: squadre in campo alle ore 18:00 di domenica 13 febbraio, entrambe in cerca di riscatto. Il Sassuolo infatti arriva da una batosta subita a Marassi, uno 0-4 incassato dalla Sampdoria che, se anche non ha avuto effetti troppo negativi sulla classifica, ha comunque impedito ad Alessio Dionisi di fare il salto di qualità, lasciando i neroverdi in una sorta di terra di nessuno, con una mediocrità dalla quale non si riesce a uscire.

Diretta/ Juventus Sassuolo (risultato finale 2-1): Vlahovic sfonda, autogol di Ruan!

La Roma sta anche peggio, perché dopo il pareggio interno contro il Genoa (deludente a prescindere dalle polemiche sul gol annullato) ha perso in Coppa Italia contro l’Inter, mancando così un obiettivo che avrebbe potuto essere importante per la società. José Mourinho deve quindi rialzare la testa, e farlo presto perché il passo giallorosso non è dei migliori; aspettiamo quindi che arrivi domenica pomeriggio perché si giochi, nel frattempo noi possiamo valutare quali siano le scelte da parte dei due allenatori per il Mapei Stadium, leggendo insieme le probabili formazioni di Sassuolo Roma.

Probabili formazioni Juventus Sassuolo/ Quote, torna titolare Bonucci (Coppa Italia)

DIRETTA SASSUOLO ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Roma non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, perché non è una di quelle la cui fascia oraria consenta la disponibilità sul satellite di Sky. Sappiamo però che DAZN quest’anno trasmette tutte le gare di Serie A, essendo il broadcaster ufficiale della Lega: quindi chi avesse sottoscritto un abbonamento alla piattaforma potrà servirsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone (per la diretta streaming video) oppure di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA: LE SCELTE DEI MISTER!

GLI 11 DI DIONISI

Doppia tegola per Dionisi in Sassuolo Roma: sia Raspadori che Scamacca sono squalificati, quindi il giovane allenatore deve ridisegnare l’attacco e dovrebbe puntare su Domenico Berardi e Hamed Traoré schierati sulla trequarti, con Defrel (ex della partita) che agirà invece come prima punta e riferimento per tutti. Da valutare invece le condizioni di Toljan e Rogério, ma i due terzini dovrebbero farcela; in alternativa restano pronti Muldur e Kyriakopoulos, in mezzo si andrà come sempre con la coppia formata da Chiriches e Gian Marco Ferrari a protezione di Consigli. A centrocampo si gioca ancora a tre: Frattesi – altro ex di questa sfida – e Maxime Lopez sono ovviamente confermatissimi e rappresentano gli insostituibili del Sassuolo in questa stagione, insieme a loro Matheus Henrique che pare essere in vantaggio su Harroui. Niente da fare per Djuricic, che manca ormai da tempo e continua a lavorare a parte.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO/ Diretta tv, Vlahovic parte dalla panchina?

LE SCELTE DI MOURINHO

Per Sassuolo Roma Mourinho perde Ibanez, ma Abraham ce la fa: niente di grave per l’attaccante inglese, che dunque sarà regolarmente in campo dopo il problema accusato in Coppa Italia. In difesa ci sarà spazio per Kumbulla, la prima alternativa a Ibanez e che dunque completerà il terzetto a protezione di Rui Patricio, con la conferma ovvia di Gianluca Mancini e Smalling. Lo Special One sembra infatti intenzionato a confermare il 3-5-2; questo significherebbe avanzare il raggio d’azione dei due esterni che dovrebbero essere Karsdorp e Maitland-Niles, e compattare il centrocampo con tre giocatori in mezzo. Scontata la presenza di Lorenzo Pellegrini in questo reparto, rispetto a martedì sera potrebbe invece essere titolare Cristante e questo andrebbe a creare un ballottaggio molto interessante tra Sérgio Oliveira e Veretout, con il portoghese che comunque rimane favorito. Davanti invece mancherà Zaniolo, espulso per le proteste dopo il gol annullato contro il Genoa: a fare reparto con Abraham dovrebbe quindi essere Mkhitaryan, che tecnicamente partirà un passo indietro operando come trequartista.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

SASSUOLO (4-3-2-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; D. Berardi, H. Traoré; Defrel. Allenatore: Alessio Dionisi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Sérgio Oliveira, Cristante, Lo. Pellegrini, Maitland-Niles; Mkhitaryan, Abraham. Allenatore: José Mourinho



© RIPRODUZIONE RISERVATA