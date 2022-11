Probabili formazioni Sassuolo Roma/ Diretta tv, si ferma anche Pellegrini (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA: CHI GIOCA AL MAPEI STADIUM?

Le probabili formazioni di Sassuolo Roma ci introducono alla partita che si gioca mercoledì 9 novembre, alle ore 18:30, per la 14^ giornata di Serie A 2022-2023. Troviamo due squadre reduci da sconfitte: certamente più bruciante quella della Roma, che aveva una bella occasione per riprendersi il terzo posto in classifica e prendere ulteriore fiducia con il derby e invece ha perso per un episodio (un brutto errore di Ibanez) ritrovandosi in quinta posizione e appunto con tutte le critiche del caso, perché la stracittadina è sempre una partita diversa dalle altre.

Non sta certamente meglio il Sassuolo, caduto sul campo dell’Empoli: la ex squadra di Alessio Dionisi ha fatto il colpo grosso e i neroverdi hanno una classifica che di sicuro non è quella attesa all’inizio della stagione, e che ora deve essere migliorata per non perdere ulteriore contatto dalle posizioni europee. Vedremo quello che succederà al Mapei Stadium, mentre aspettiamo che si giochi facciamo la nostra rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Sassuolo Roma.

DIRETTA SASSUOLO ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Roma non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere alla partita della 14^ giornata sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

LE SCELTE DI DIONISI

Anche in Sassuolo Roma Dionisi dovrà fare a meno di Domenico Berardi, a meno di un recupero lampo che però eventualmente lo porterebbe solo in panchina: a questo punto nel tridente offensivo una maglia da titolare l’avrà D’Andrea, che prosegue la linea giovane della squadra e si piazzerà a destra. Prima punta Pinamonti, poi ballottaggio tra Hamed Traoré e il rientrante Laurienté per la terza posizione nel reparto offensivo; l’ex Empoli naturalmente può agire anche a centrocampo ma qui il ballottaggio sarebbe con Thorstvedt che parte favorito, perché Frattesi e Maxime Lopez sono certi del posto e per il primo dei due sarà anche una sfida speciale, contro la squadra nella quale è cresciuto. In difesa dovremmo vedere un tandem centrale con Erlic e Gian Marco Ferrari, ovviamente a protezione del portiere Consigli; Toljan giocherà come terzino destro e sull’altro versante avremo Rogério, qui però attenzione a Kyriakopoulos che inoltre, come già accaduto, potrebbe anche essere schierato nel tridente.

I DUBBI DI MOURINHO

Piove sul bagnato per José Mourinho: lesione per Lorenzo Pellegrini, che salta Sassuolo Roma (sfida da ex) e che dovrà sfruttare la sosta per il Mondiale per recuperare. Al suo posto giocherà il giovane Volpato: sembra lui, rispetto a Cristante, il favorito per avanzare il raggio d’azione e piazzarsi insieme a Zaniolo alle spalle della prima punta, che potrebbe anche essere Belotti pur se Abraham rimane favorito (ricordiamo che Dybala è sempre ai box). A centrocampo quindi Cristante dovrebbe avere confermato il suo posto; questa volta a fargli compagnia nel ruolo di frangiflutti dovrebbe essere Matic che dunque relega in panchina Mady Camara, sulle corsie scelte quasi obbligate anche se El Shaarawy potrebbe giocare a sinistra, così che Zalewski entri in competizione con Karsdorp per la maglia sulla destra. In difesa vedremo ancora Gianluca Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio: per il brasiliano ci sarà come detto da riscattare l’errore che è costato il derby alla Roma.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, G. Ferrari, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. Allenatore: José Mourinho











