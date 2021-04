PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA/ Diretta tv, sarà spazio per Fazio dal 1^ minuto?

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA: IN DIFESA

Problemi importanti in difesa per Paulo Fonseca, impegnato a fissare le probabili formazioni di Sassuolo Roma, sfida che si accenderà solo domani per la Serie A. Come abbiamo annunciato prima, nella 29^ giornata di campionato il tecnico giallorosso sarà privo di Ibanez, colpito da squalifica, come pure di Kumbulla e Smalling, entrambi in infermeria. Su chi dunque puntare domani? La prima ipotesi vedere schierato al centro del reparto Cristante, che pure è di ritorno da un problema al pube e che potrebbe non essere ancora a 100% (si tiene pronto Fazio): con lui ecco Mancini e Spinazzola, che sarà arretrato dal centrocampo. Pochi problemi almeno in questo settore del campo per De Zerbi: nel classico reparto a 4 della difesa del Sassuolo sono dunque sicuri della maglia da titolare Marlon e Chiriches al centro (Ferrari è stato isolato in via preventiva dopo lo scoppio del focolaio covid nel ritiro azzurro), come pure Rogerio: in fascia solo Muldur rimane dunque in ballottaggio con Toljan (e Kyriakopoulos è a disposizione dalla panca). (agg Michela Colombo)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA NAPOLI/ Quote, Mertens sarà protagonista all'Olimpico?

CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio ora alle probabili formazioni di Sassuolo Roma, attesa sfida valida nella 29^ giornata di Serie A, che pure si accederà solo domani alle ore 15.00 tra le mura del Mapei Stadium. Di ritorno da un lungo stop per le nazionali, siamo dunque ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di De Zerbi per il match di domani: in posizione comoda in classifica di Serie A e con qualche KO di troppo da dimenticare (l’ultimo contro il Torino) i neroverdi vorranno domani tentare l’impresa contro una big. Pure sarà match complicato per gli emiliani, tenuto conto che due punti fermi dell’11 come Berardi e Caputo sono ai box per acciacchi di varia natura rimediati durante il ritiro azzurro. Di contro poi non dimentichiamo una Roma arrabbiatissima, oltre che in grandissima difficoltà: dopo le sconfitte maturate contro Parma e Napoli, i giallorossi (decimati questo fine settimana) sono scivolati lontani dalla zona Champions e dopo lo stop, sono pronti a recuperare il terreno perduto, a scapito degli avversari. Andiamo dunque a controllare da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Sassuolo Roma.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN/ Quote, Ante Rebic è squalificato

SASSUOLO ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Roma sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con questa partita della 29^ giornata sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno anche decidere di seguire questa partita di Serie A con il servizio di diretta streaming video. Per questo basterà inserire i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

LE MOSSE DI DE ZERBI

Probabili formazioni Juventus Benevento/ Quote, Bernardeschi protagonista a sorpresa?

Con due big come Caputo e Berardi in forte dubbio, De Zerbi dovrà per forza di cose scombinare le carte per fissare il consueto 4-2-3-1 per le probabili formazioni di Sassuolo Roma. Ecco che allora in attacco domani pomeriggio potrebbe essere spazio per Defrel dal primo minuto, con Traore e Boga a supporto sull’esterno, mentre toccherà a Djuricic fare da trequartista. A centrocampo sarà spazio dal primo minuto per Locatelli e Maxime Lopez, anche se Obiang è valida alternativa dalla panchina. Nessun dubbio poi per le maglie in difesa: con Ferrari e Chiriches al centro, toccherà a Rogerio e Muldur fare da guardia ai corridori esterni del reparto (anche se Kyriakopoulos e Toljan rimangono a disposizione dalla panchina).

LE SCELTE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Sassuolo e Roma, Fonseca deve fare i conti, oltre che con la necessità di vincere, anche con tante assenze pesantissime: Kumbulla e Mkhitaryan sono assenti annunciati, mentre Veretout, Cristante e Smalling sono variamente a rischio forfait. Chi schierare nel 3-4-2-1? Partendo dalla difesa, ecco che domani potrebbe essere spazio dal primo minuto per Mancini e Spinazzola, con Fazio a completamento, se Cristante non verrà recuperato (Ibanez è squalificato). A centrocampo il tecnico spera di recuperare il regista ex Viola ma se il francese darà forfait ecco schierato al centro con Pellegrini, Diawara, mentre Bruno Peres e Karsdorp agiranno dal primo minuto sull’esterno dello schieramento. Con il numero 7 forzatamente arretrato a centrocampo, ecco che in attacco sarà spazio dal primo minuto per El Shaarawy, assieme a Pedro: uno tra Borja Mayoral e Dzeko faranno da prima punta.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio: Locatelli, M Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Defrel All. De Zerbi

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, B Peres; Pedro, El Shaarawy; B Mayoral. All. Fonseca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA