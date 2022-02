Probabili formazioni Sassuolo Roma/ Quote: chance per Defrel (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Sassuolo Roma andiamo adesso a presentarvi la partita di Serie A che andrà in scena oggi nel tardo pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la venticinquesima giornata di Serie A. Alessio Dionisi deve cercare il riscatto dopo la pesantissima sconfitta per 4-0 incassata domenica scorsa sul campo della Sampdoria, oltre che dopo il ko in Coppa Italia contro la Juventus, anche se la prestazione di giovedì sera è già stata senza dubbio più confortante, come spesso è successo al Sassuolo in questa stagione.

Notizie di recente negative anche per la Roma di José Mourinho, che ha raccolto un brutto pareggio casalingo contro il Genoa e poi l’eliminazione in Coppa Italia a causa della sconfitta subita contro l’Inter martedì. L’avvicinamento al quarto posto si fa sempre più difficile ed è pure sfumato un possibile titolo: la Roma deve reagire subito se non vorrà scivolare nell’anonimato. Andiamo allora a scoprire tutte le notizie utili circa le probabili formazioni di Sassuolo Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Sassuolo Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti giallorossi partono sulla carta favoriti: il segno 2 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di vittoria del Sassuolo (segno 1) e fino a 3,75 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

LE MOSSE DI DIONISI

Doppia tegola per Dionisi nelle probabili formazioni di Sassuolo Roma: Raspadori e Scamacca sono squalificati, quindi l’allenatore deve ridisegnare l’attacco e dovrebbe puntare su Berardi e Traoré schierati sulla trequarti, a supporto dell’ex Defrel che agirà come prima punta. Da valutare invece le condizioni di Toljan e Rogério, ma i due terzini dovrebbero farcela; in alternativa restano pronti Muldur e Kyriakopoulos, in mezzo si andrà come sempre con la coppia formata da Chiriches e Ferrari davanti al portiere Consigli.

A centrocampo si gioca ancora a tre: Frattesi – altro ex di questa sfida – e Maxime Lopez sono ovviamente confermati e rappresentano gli insostituibili del Sassuolo in questa stagione, insieme a loro Matheus Henrique dovrebbe essere in vantaggio su Harroui. Niente da fare per Djuricic, che manca ormai da tempo e continua a lavorare a parte.

LE SCELTE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso delle probabili formazioni di Sassuolo Roma, ecco che José Mourinho perde Ibanez, ma Abraham ce la fa: niente di grave per l’attaccante inglese, che dunque sarà regolarmente in campo dopo il problema accusato in Coppa Italia. In difesa ci sarà spazio per Kumbulla, la prima alternativa a Ibanez che completerà il terzetto a protezione di Rui Patricio, con la conferma di Mancini e Smalling. Lo Special One sembra infatti intenzionato a confermare il 3-5-2; questo significherebbe avanzare il raggio d’azione dei due esterni che dovrebbero essere Karsdorp e Maitland-Niles, e compattare il centrocampo con tre giocatori in mezzo.

Scontata la presenza di Pellegrini in questo reparto, rispetto a martedì sera potrebbe invece essere titolare Cristante e questo andrebbe a creare un ballottaggio molto interessante tra Sérgio Oliveira e Veretout, con il portoghese che comunque rimane favorito. Davanti invece mancherà Zaniolo, espulso per le proteste dopo il gol annullato contro il Genoa: ad affiancare Abraham dovrebbe quindi essere Mkhitaryan, che partirà un passo indietro come trequartista.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

SASSUOLO (4-3-2-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Traoré; Defrel. All. Dionisi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Sérgio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Maitland-Niles; Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho.



