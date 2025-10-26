Probabili formazioni Sassuolo Roma, le quote e le ultime notizie su moduli e titolari per il match di Serie A, oggi domenica 26 ottobre 2025

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA: I TITOLARI AL MAPEI STADIUM

Le probabili formazioni Sassuolo Roma sono un appuntamento immancabile, specie perché per Gian Piero Gasperini questo è il primo momento difficile della stagione e allora sulla sponda giallorossa della capitale c’è grande attesa per scoprire che cosa succederà al Mapei Stadium nell’ottava giornata di Serie A.

Parliamo allora degli ospiti, per la Roma si potrebbe dire che la buona notizia è che oggi si torna a giocare in trasferta, dove finora i giallorossi hanno sempre vinto, a differenza delle sconfitte subite all’Olimpico, comprese quelle contro l’Inter e poi il Viktoria Plzen in Europa League dopo una sosta che si è rivelata deleteria per la Magica, che prima aveva numeri molto migliori.

Il Sassuolo di Fabio Grosso arriva invece dal pareggio contro il Lecce, che comunque per i neroverdi emiliani è stato il terzo risultato utile consecutivo di un campionato fino a questo momento condotto in crescendo dal Sassuolo, che vuole consolidarsi in una posizione tranquilla per poi eventualmente provare a togliersi qualche sfizio che sarebbe una gioia per una neopromossa.

Gli emiliani quindi sono più sereni e magari potrebbero approfittarne contro una Roma improvvisamente in difficoltà e certamente anche più stanca, ecco perché per il Gasp la trasferta in Emilia potrebbe essere uno snodo delicato: meglio allora scoprire adesso tutte le mosse dei due allenatori nelle probabili formazioni Sassuolo Roma…

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo alle quote Snai per il pronostico su Sassuolo Roma rilancia la fiducia per i giallorossi, perché il segno 2 è nettamente favorito a 1,85, contro il 3,50 in caso di pareggio e la quotazione di 4,25 indicata invece sul segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

IDEE CHIARE PER GROSSO

Per Fabio Grosso dovrebbe essere tutto più o meno chiaro nelle probabili formazioni Sassuolo Roma. Parliamo di un modulo 4-3-3 nel quale davanti al portiere Muric dovrebbero giocare da destra a sinistra i quattro difensori Walukiewicz, Idzes, Romagna e Doig; qualche piccolo dubbio in più a centrocampo, dove Vranckx è comunque nettamente favorito su Konè, in regia avremo Matic e forse l’unico vero ballottaggio potrebbe essere fra Thorstvedt e lo stesso Konè, che è l’alternativa alle due mezzali; consolidato invece l’ormai classico tridente d’attacco del Sassuolo, con Berardi e Laurientè esterni ai fianchi del centravanti Pinamonti.

I DILEMMI DI GASPERINI

Gian Piero Gasperini ha più dilemmi da sciogliere ancora nelle probabili formazioni Sassuolo Roma, con almeno tre maglie da titolare che sono fortemente in bilico. Il modulo è il 3-4-2-1 e in difesa dovremmo vedere Svilar protetto da Celik, Mancini e N’Dicka, ma da centrocampo in su tutto è molto più aperto. Sulla destra ad esempio si giocano il posto Wesley e Rensch, in mezzo invece avremo Cristante e uno fra Konè ed El Aynaoui, ben due ballottaggi nella mediana a quattro che sarà completata da Tsimikas; sulla trequarti ecco Soulè e Pellegrini, anche se non è del tutto da escludere l’idea Baldanzi, infine come centravanti se la giocano Ferguson e Dovbyk.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Vranckx, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Grosso.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulè, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini.