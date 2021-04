Probabili formazioni Sassuolo Roma/ Quote, spazio a raspadori in attacco

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA: CHI IN CAMPO OGGI?

Spazio ora alle probabili formazioni di Sassuolo Roma, match della 29^ giornata della Serie A che pure ci farà compagnia oggi alle ore 15.00 tra le mura del Mapei Stadium. Siamo dunque davvero curiosi di scoprire quali saranno le scelte di Fonseca per questo primo impegno dopo la sosta per le nazionali: ancora una volta una lunghissima lista di assenti e infortunati metterà nei guai il tecnico lusitano, che pure oggi ha assoluta necessità di mettere da parte i tre punti messi in palio nel turno di campionato. Con due KO di fila rimediati, prima dello stop, contro Parma e Napoli, i capitolini si sono nuovamente allontanati dalla zona Champions e al massimo ora avrebbero in tasca un pass per la Conference league: non proprio l’obbiettivo della Lupa.

Di contro poi una squadra come quella emiliana che oggi dovrà fare a meno di due big come Berardi e Caputo, tornati acciaccati dal ritiro della nazionale, ma sempre difficile da superare. Vediamo quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Sassuolo Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida della 29^ giornata di Serie A, pur decimati, sono semper i giallorossi i favoriti dal pronostico: il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha quotato a 2.05 la vittoria della Roma contro il 3.20 segnato per il successo del Sassuolo, mentre il pari è stato dato a 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SASSUOLO ROMA

LE MOSSE DI DE ZERBI

Pur privo di Berardi e Caputo (che comunque dovrebbero presentarsi in panchina), De Zerbi non avrà comunque gravi problemi a fissare un buon 11 per la sfida casalinga di Serie A. Per le probabili formazioni di Sassuolo Roma ecco pronto il classico 4-2-3-1, dove pure in attacco sarà spazio per Defrel prima punta, con Boga e Traorè dal primo minuto, mentre Djuricic come al solito si collocherà sulla linea della trequarti. A centrocampo rinunciabile un giocatore come Locatelli, ma al suo fianco è ancora ballottaggio in corso tra Maxime Lopez e Obiang per la maglia da titolare: l’ex Marsiglia comunque rimane appena favorito per De Zerbi. Poche novità poi in difesa, dove è rimasto acceso solo il dubbio tra Muldur e Toljan in corsia: lo schieramento oggi verrà completato poi ancora da Chiriches, Ferrari e Rogerio.

LE SCELTE DI FONSECA

Con tanti giocatori assenti e altrettanti in forte dubbio, non è facile immaginare le mosse di Fonseca, che pure oggi pomeriggio confermerà il classico 3-4-2-1 come modulo di partenza. Ecco che allora già in difesa sono gran dubbi: senza Ibanez, Smalling e Kumbulla, oggi il reparto dovrebbe vedere al primo minuto Mancini, in compagnia di Cristante e Spinazzola: scalda i motori però Fazio, utilizzabile al posto dell’ex Atalanta (non al top della condizione) come pure del terzino ed Juventus (nel caso verrebbe avanzato a centrocampo). Il tecnico lusitano spera poi oggi di recuperare almeno Jordan Veretout dal primo minuto: se il francese dovesse dare forfait sarà Diawara a far compagnia a Pellegrini al centro del reparto, mentre Bruno Peres e Karsdorp completeranno il classico schieramento a 4 sull’esterno. In attacco ricordiamo che mancherà Mkhitaryan: senza l’armeno sarà posto per El Shaarawy e Pedro in avanti, con Borja Mayoral prima punta.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Tojian, Marlon, Pelusio, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori All. De Zerbi

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Mancini, Cristante, Santon; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Pedro; B Mayoral All. Fonseca



