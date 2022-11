Probabili formazioni Sassuolo Roma/ Quote, Volpato va sulla trequarti? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA: CHI GIOCA AL MAPEI STADIUM?

Parlando delle probabili formazioni di Sassuolo Roma analizziamo quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori nella partita che si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 9 novembre: per la 14^ giornata di Serie A 2022-2023 siamo al Mapei Stadium, e il turno infrasettimanale potrà essere utile ad entrambe le squadre che devono recuperare terreno dopo le sconfitte del weekend. Bruciante quella della Roma, perché arrivata nel derby: la stracittadina contro la Lazio fa sempre rumore nel bene e nel male, ancor più se persa per causa di un singolo episodio e avente come risultante il sorpasso dei cugini al quarto posto in classifica.

Deludente quella del Sassuolo, che è caduto sul campo dell’Empoli: i neroverdi fanno un passo avanti e due indietro, sono molto lontani dalla zona europea e sanno bene che l’attuale situazione non è assolutamente in linea con quelle che sono le potenzialità del gruppo, che pare non riuscire a fare il salto di qualità. Ecco allora che il match che si gioca tra qualche ora diventa importante; aspettando di scoprire quello che succederà, proviamo a fare la nostra consueta valutazione sui dubbi e le certezze da parte di Alessio Dionis e José Mourinho, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Sassuolo Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Sassuolo Roma, la partita valida per la 14^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 3,50 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,65 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione che gioca in trasferta abbiamo un valore che ammonta a 2,05 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

LE SCELTE DI DIONISI

Nella squadra neroverde che prepara Sassuolo Roma continua a essere indisponibile Domenico Berardi, che nemmeno oggi dovrebbe essere impiegato: Dionisi ha varie soluzioni nel suo arsenale, dal ritorno di Laurienté (che era squalificato sabato) all’avanzamento di Hamed Traoré nel tridente passando per Kyriakopoulos nuovamente schierato come esterno alto. Con l’opzione Traoré, a centrocampo giocherebbe certamente Thorstvedt; certe le altre due maglie in mediana, vedremo il grande ex Frattesi e Maxime Lopez completare il reparto mentre davanti, insieme a Pinamonti che farà la prima punta, dovrebbe esserci anche D’Andrea che sarà il laterale di destra. In difesa il già citato Kyriakopoulos può comunque agire come terzino sulla corsia mancina; in alternativa è pronto Rogério, sull’altro versante invece Dionisi darà fiducia a Toljan. La coppia centrale dovrebbe essere formata da Erlic e Gian Marco Ferrari; in porta chiaramente il Sassuolo schiererà il suo veterano Consigli.

GLI 11 DI MOURINHO

Dopo il derby non sono arrivate buone notizie per Mourinho, che per Sassuolo Roma ha perso anche Lorenzo Pellegrini: a questo punto, senza il capitano e Dybala, la soluzione potrebbe essere quella di avanzare Volpato sulla trequarti oppure puntare su un El Shaarawy che però in questa stagione ha sempre giocato come esterno tutta fascia. Oppure, trequartista unico con Zaniolo a supportare Belotti e Abraham che non sarebbero in ballottaggio; queste le ipotesi per lo Special One, che per il resto sulle corsie di centrocampo dovrebbe puntare su Karsdorp e Zalewski – ma, per l’appunto, c’è anche El Shaarawy per il ruolo a sinistra – mentre in mezzo dovrebbe comunque confermare Cristante e promuovere titolare Matic, che con l’arrivo di Mady Camara ha perso qualcosa nelle gerarchie di un allenatore che lo conosce molto bene e lo ha fortemente voluto alla Roma. In difesa non si cambia: il portiere è sempre Rui Patricio, davanti a lui il terzetto formato da Gianluca Mancini, Smalling e Ibanez, quest’ultimo sotto esame dopo l’errore costato il derby.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA: IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, G. Ferrari, Rogério; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; D’Andrea, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. Allenatore: José Mourinho











