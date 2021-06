Probabili formazioni Scozia Repubblica Ceca/ Quote, Gilmour in regia? (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA REPUBBLICA CECA: CHI GIOCA A GLASGOW?

Le probabili formazioni di Scozia Repubblica Ceca fanno da ideale introduzione alla partita che si gioca alle ore 15:00 di lunedì 14 giugno: ad Hampden Park, nel girone D degli Europei 2020, la nazionale britannica è padrona di casa e sogna una vittoria nel ritorno ad un grande torneo, con la speranza di far fruttare il fatto di essere a Glasgow per avvicinare la qualificazione agli ottavi che sarebbe già un ottimo traguardo, anche se ci sono i presupposti per fare anche meglio ma in un gruppo certamente non facilissimo.

Stesso discorso o quasi per la Repubblica Ceca, la cui storia recente è più nobile ma che ha anche vissuto un calo delle prestazioni; adesso questo nuovo gruppo vuole tornare a splendere e gli Europei possono essere un’occasione per risalire la corrente, sapendo di dover procedere passo dopo passo. Aspettiamo allora che la partita si giochi, ma intanto possiamo fare una rapida analisi sulle scelte che verranno operate dai due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Scozia Repubblica Ceca.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Scozia Repubblica Ceca possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: vale 2,85 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale britannica, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 3,25 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione della Repubblica Ceca, porta in dote una vincita corrispondente a 2,85 volte la cifra investita con questo bookmake, dunque esattamente come per la vittoria della Scozia.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA REPUBBLICA CECA

GLI 11 DI CLARKE

Nelle probabili formazioni di Scozia Repubblica Ceca possiamo notare che Steve Clarke dovrebbe adottare un 3-5-2, affidando le chiavi della difesa a McKenna che sarà supportato da Hanley e Tierney, quest’ultimo un terzino naturale che però giustamente lascia la corsia sinistra a Robertson, uno dei big della nazionale insieme a McTominay, che agirà in mezzo al campo e potrebbe essere sulla mezzala con la titolarità del giovane Gilmour. A quel punto sarebbe ballottaggio tra McGinn e McGregor, con il primo favorito; a destra ci sarà O’Donnell, poi i due attaccanti dovrebbero essere Che Adams e Dykes ma attenzione anche a Fraser e Nisbet, che certamente possono avere la chance di partire titolari nella partita inaugurale degli Europei 2020.

LE SCELTE DI SILHAVY

Leggiamo invece le probabili formazioni di Scozia Repubblica Ceca con le scelte di Jaroslav Silhavy: un 4-2-3-1 con Vaclik che sarà protetto da Kalas e Celustka, mentre sugli esterni dovremmo avere Coufal e Boril che partono favoriti su Kaderabek, tecnicamente in corsa per un posto soprattutto a destra. Holes e Sevcik in teoria si contendono la maglia di mediano, con Soucek che sarà sicuramente titolare ma potrebbe anche avanzare la sua posizione, andando a giocare anche come laterale sulla trequarti; qui però Masopust e Jankto sono fermamente in vantaggio, e così anche Darida che spinge verso la panchina Barak; Schick sarà il centravanti di riferimento, alle sue spalle partono Hlozek e Pekhart che potrebbero avere un’occasione a partita in corso, ma dipenderà anche da come si metterà la partita.

IL TABELLINO

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hanley, McKenna, Tierney; O’Donnell, McGinn, Gilmour, McTominay, Robertson; Che Adams, Dykes. Allenatore: Steve Clarke

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. Allenatore: Jaroslav Silhavy



