Probabili formazioni Scozia Spagna/ Diretta tv: Morata sarà il centravanti

Con le probabili formazioni di Scozia Spagna ci avviciniamo alla partita che ci attenderà domani sera allo stadio Hampden Park di Glasgow per il girone A delle qualificazioni europee. Un test sicuramente molto impegnativo per i padroni di casa della Scozia, che hanno debuttato sabato vincendo per 3-0 contro Cipro sempre a Glasgow ma adesso sono attesi da un esame naturalmente molto più difficile, anche se con il fattore campo ancora una volta favorevole.

Anche la Spagna arriva da una vittoria per 3-0, in questo caso contro la Norvegia, che ha aperto nel migliore dei modi l’avventura del nuovo c.t. De La Fuente, ma naturalmente per le Furie Rosse l’obiettivo è quello di chiudere la pratica della qualificazione nel più breve tempo possibile, arrivasse una vittoria in questa trasferta ostica naturalmente sarebbe già un prezioso passo avanti. Tutto questo premesso, andiamo a presentare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Scozia Spagna.

DIRETTA SCOZIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Scozia Spagna verrà trasmesso in diretta tv domani sera su Sky Sport Calcio. Per gli abbonati sarà quindi possibile vedere il match anche in diretta streaming video su Now TV e Sky Go, scaricando le app oppure accedendo ai siti delle piattaforme tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone).

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA SPAGNA

LE MOSSE DI CLARKE

Il c.t. dei padroni di casa Steve Clarke per le probabili formazioni di Scozia Spagna dovrebbe scegliere un modulo 3-4-2-1 con questi undici possibili titolari: in porta Gunn, protetto dalla difesa a tre nella quale dovrebbero trovare posto Porteous, Hanley e il leader Tierney, difensore dell’Arsenal; a centrocampo ecco poi Hickey, il leader McTominay del Manchester United (autore di una doppietta sabato contro Cipro), McGregor e Robertson; infine il reparto offensivo titolare della Scozia dovrebbe prevedere sulla trequarti Armstrong e McGinn, alle spalle del centravanti titolare che potrebbe invece essere Adams.

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Naturalmente il c.t. Luis De La Fuente ha a disposizione nelle Furie Rosse maggiore qualità e più alternative, ipotizziamo le probabili formazioni di Scozia Spagna con il modulo 4-2-3-1 e questi possibili undici titolari: Kepa Arrizabalaga in porta; davanti a lui nella difesa a quattro il classe 2003 Balde, Laporte, Nacho e Carvajal; il segno della qualità della Spagna è evidente nel cuore della mediana, dove dovrebbero essere titolari Rodri e Pedri; infine ipotizziamo sulla trequarti Dani Olmo come esterno destro, Iago Aspas in posizione centrale e Gavi allargato a sinistra, a sostegno della prima punta che dovrebbe essere il veterano Morata.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA SPAGNA: IL TABELLINO

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hanley, Tierney; Hickey, McTominay, McGregor, Robertson; Armstrong, McGinn; Adams. All. Clarke.

SPAGNA (4-2-3-1): Kepa; Balde, Laporte, Nacho, Carvajal; Rodri, Pedri; Dani Olmo, Iago Aspas, Gavi; Morata. All. De la Fuente.











