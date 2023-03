Probabili formazioni Scozia Spagna/ Quote: tanta qualità per De La Fuente

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA SPAGNA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Leggiamo le probabili formazioni di Scozia Spagna per presentare le mosse dei due commissari tecnici Steve Clarke e Luis De La Fuente verso la partita di questa sera allo stadio Hampden Park di Glasgow, valida per la seconda giornata per il girone A delle qualificazioni europee. In primo piano la Spagna, che arriva da una vittoria per 3-0 contro la Norvegia per aprire nel migliore dei modi l’avventura del nuovo c.t. De La Fuente, che ha preso il posto di Luis Enrique dopo il flop ai Mondiali, ma naturalmente per le Furie Rosse l’obiettivo è quello di chiudere la pratica della qualificazione nel più breve tempo possibile e vincere in Scozia sarebbe già una sorta di ipoteca.

Israele, riforma della giustizia: Netanyahu la blocca/ “Così evitiamo guerra civile”

Un test che sarà sicuramente molto impegnativo per i padroni di casa della Scozia, i quali hanno debuttato benissimo nel girone sabato, vincendo per 3-0 contro Cipro sempre a Glasgow ma adesso sono attesi da una partita naturalmente con un livello di difficoltà molto più elevato, anche se con il fattore campo ancora una volta favorevole. Non sarà facile, ma un bel risultato sarebbe una grande spinta per i britannici verso la qualificazione per Euro 2024. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire adesso tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Scozia Spagna.

Alessandro Asoli “Avvelenai i genitori con penne al salmone"/ Arriva la confessione

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Scozia Spagna in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono nettamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,65, mentre poi si sale a quota 3,75 per il pareggio in caso di segno X e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora fossero i padroni di casa della Scozia a vincere stasera.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA SPAGNA

LE MOSSE DI CLARKE

Il c.t. dei padroni di casa Steve Clarke per le probabili formazioni di Scozia Spagna dovrebbe scegliere un modulo 3-4-2-1 con questi undici possibili titolari: in porta Gunn, protetto dalla difesa a tre nella quale dovrebbero trovare posto Porteous, Hanley e il leader Tierney, difensore dell’Arsenal; a centrocampo ecco poi Hickey, il leader McTominay del Manchester United (autore di una doppietta sabato contro Cipro), McGregor e Robertson; infine il reparto offensivo titolare della Scozia dovrebbe prevedere sulla trequarti Armstrong e McGinn, alle spalle del centravanti titolare che potrebbe invece essere Adams.

iOS 16.4: download e novità aggiornamento iPhone/ Come scaricarlo

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Naturalmente il c.t. Luis De La Fuente ha a disposizione nelle Furie Rosse maggiore qualità e più alternative, ipotizziamo le probabili formazioni di Scozia Spagna con il modulo 4-2-3-1 e questi possibili undici titolari: Kepa Arrizabalaga in porta; davanti a lui nella difesa a quattro il classe 2003 Balde, Laporte, Nacho e Carvajal; il segno della qualità della Spagna è evidente nel cuore della mediana, dove dovrebbero essere titolari Rodri e Pedri; infine ipotizziamo sulla trequarti Dani Olmo come esterno destro, Iago Aspas in posizione centrale e Gavi allargato a sinistra, a sostegno della prima punta che dovrebbe essere il veterano Morata.

PROBABILI FORMAZIONI SCOZIA SPAGNA: IL TABELLINO

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hanley, Tierney; Hickey, McTominay, McGregor, Robertson; Armstrong, McGinn; Adams. All. Clarke.

SPAGNA (4-2-3-1): Kepa; Balde, Laporte, Nacho, Carvajal; Rodri, Pedri; Dani Olmo, Iago Aspas, Gavi; Morata. All. De la Fuente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA