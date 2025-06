Probabili formazioni Seattle Sounders Psg: le scelte dei due allenatori verso la partita per il girone B al Mondiale per Club 2025.

PROBABILI FORMAZIONI SEATTLE SOUNDERS PSG: RIVOLUZIONE LUIS ENRIQUE?

Le probabili formazioni Seattle Sounders Psg ci fanno parlare della partita del Lumen Field, per la terza giornata nel girone B al Mondiale per Club 2025: si decide la qualificazione agli ottavi e sono in corsa anche gli statunitensi, anche se per loro il discorso è decisamente più complicato.

Diretta Manchester City Al Ain/ Streaming video tv: quasi senza storia (Mondiale per Club 2025, 23 giugno)

Il Psg invece sembrava destinato a dominare il girone dopo il 4-0 rifilato all’Atletico Madrid, invece si è fatto sorprendere dal Botafogo; gli ottavi restano ampiamente alla portata e con una vittoria molto probabilmente arriverebbero, adesso però vedremo come Luis Enrique intenderà gestire questa partita circa gli effettivi in campo.

Probabili formazioni Manchester City Al Ain/ Quote: Haaland o Marmoush? (Mondiale per Club 2025, 23 giugno)

I Seattle Sounders giocano in casa e giustamente tengono a fare bene contro i campioni d’Europa; la squadra dell’Oregon ha segnato sia contro il Botafogo che l’Atletico Madrid, ma ha perso entrambe le partite e adesso avrebbe bisogno di vincere, sperare in un successo brasiliano e nella differenza reti per la classifica avulsa.

Tremendamente complicato, ma ci dirà il campo come andrà; noi per ora restiamo in attesa della partita e con le probabili formazioni Seattle Sounders Psg proviamo a capire in che modo i due allenatori intendano schierare le loro squadre al Lumen Field.

Risultati mondiale per club 2025, classifiche/ L'Inter vince in rimonta! Diretta gol live score (21 giugno)

SEATTLE SOUNDERS PSG, PRONOSTICO E QUOTE

Quote Snai totalmente a favore dei transalpini, con le probabili formazioni Seattle Sounders Psg leggiamo infatti che la vittoria dei campioni d’Europa vi garantirebbe una somma sul segno 2 equivalente a 1,18 volte la posta in palio, invece il segno 1 che regola il successo degli statunitensi porta in dote una vincita che ammonta a 14,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine il segno X per il pareggio corrisponde a un valore di 7,25 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI SEATTLE SOUNDERS PSG

GLI 11 DI SCHMETZER

Con le probabili formazioni Seattle Sounders Psg leggiamo che Brian Schmetzer si affida al 4-2-1-3 e potrebbe confermare tutti gli effettivi che hanno giocato dall’inizio contro l’Atletico Madrid. Dunque: Stefan Frei sempre in porta, davanti a lui i due centrali che sono Bell e Ragen, da valutare il terzino destro con Kossa-Rienzi e Alex Roldan che si giocano la maglia mentre sulla corsia sinistra Nouhou potrebbe riprendersi il posto a favore di Baker-Whiting.

A centrocampo Obed Vargas e Cristian Roldan sono abbastanza intoccabili; qui l’alternativa è rappresentata da Joao Paulo. Rusnak, in gol contro l’Atletico Madrid, dovrebbe essere il giocatore che opera alle spalle del tridente; Musovski resta la prima punta, De La Vega invece resta favorito a destra con Ryan Kent a sinistra, può invece scalare sull’altro lato del campo qualora Schmetzer decidesse di inserire Minoungou dal primo minuto, anche per i Seattle Sounders c’è curiosità circa alcune scelte per questa partita contro il Psg.

LE MOSSE DI LUIS ENRIQUE

Come prevedibile Luis Enrique ha già cambiato qualcosa contro il Botafogo, con le probabili formazioni Seattle Sounders Psg il tecnico asturiano dovrebbe tornare a inserire qualche titolare, per esempio Marquinhos che si riprende il posto in difesa ma questa volta facendo riposare Pacho, e dunque formando una coppia centrale tutta brasiliana con Beraldo. In porta va Gigio Donnarumma, a destra è confermato Hakimi mentre a sinistra Lucas Hernandez dovrebbe tornare in panchina, così da favorire la titolarità di Nuno Mendes sulla fascia.

A centrocampo ci aspettiamo che tornino sia Fabian Ruiz che Joao Neves: fuori allora i due giovani Mayulu e Zaire-Emery, confermatissimo e sostanzialmente inamovibile Vitinha. Nel tridente, per precauzione resta ancora ai box Ousmane Dembélé mentre ha recuperato Barcola, già in campo nella notte di venerdì; quest’ultimo dunque potrebbe prendersi la maglia di esterno sinistro con Gonçalo Ramos che sarebbe ancora il centravanti, a destra invece avanza la candidatura di Lee Kang-In per far riposare Doué,la sorpresa sarebbe invece Ibrahim Mbayé titolare ma staremo a vedere se sarà così.

PROBABILI FORMAZIONI SEATTLE SOUNDERS PSG: IL TABELLINO

SEATTLE SOUNDERS (4-2-1-3): S. Frei; A. Roldan, Bell, Ragen, Kossa-Rienzi; O. Vargas, C. Roldan; Rusnak; De La Vega, Musovski, Kent. Allenatore: Brian Schmetzer

PSG (4-3-3): G. Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Lee Kang-In, Gonçalo Ramos, Barcola. Allenatore: Luis Enrique