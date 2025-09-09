Probabili formazioni Serbia Inghilterra, scopriamo le quote ma anche moduli e titolari per la partita delle qualificazioni Mondiali, oggi 9 settembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA INGHILTERRA: I TITOLARI PER IL BIG-MATCH

La partita che attendiamo a Belgrado stasera, martedì 9 settembre 2025, potrebbe essere la più importante nel girone K delle qualificazioni mondiali, per cui le probabili formazioni Serbia Inghilterra meritano adesso tutta la nostra attenzione, per quello che dovrebbe il big-match della serata di calcio internazionale.

L’Inghilterra finora ha dominato con quattro vittorie su altrettante partite disputate, però in realtà non ha dato un’impressione di dominio così totale, vedi gli appena tre gol segnati in due partite contro Andorra, motivo per cui, dopo le vittorie anche contro Lettonia e Albania, adesso gli inglesi si trovano a un bivio.

Una vittoria a Belgrado spianerebbe definitivamente la strada con ampio anticipo, un pareggio andrebbe comunque bene pur lasciando ancora un po’ di suspence, una sconfitta potrebbe riaprire tutto e naturalmente questo è il grande obiettivo della Serbia, che davanti al pubblico amico si gioca la chance per riaprire la caccia al primato.

Finora gli slavi hanno giocato una partita in meno e hanno due vittorie e un pareggio su tre incontri, stasera si giocano tutto e lo stadio a Belgrado sarà bollente, ma questo è il momento di presentare moduli e titolari che ci attendiamo nella nostra analisi sulle probabili formazioni Serbia Inghilterra…

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai per il pronostico circa Serbia Inghilterra ci dicono che il fattore campo non dovrebbe bastare ai serbi, con il segno 1 quotato a 4,60 a fronte di quarta 1,77 in caso di successo dell’Inghilterra e quindi segno 2. Infine, valore intermedio in caso di pareggio, con il segno X a 3,55.

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA INGHILTERRA

VLAHOVIC CENTRAVANTI PER STOJKOVIC

Dragan Stojkovic potrebbe adottare il modulo 3-5-2 stasera, nelle probabili formazioni Serbia Inghilterra: i titolari nella partita che per la Serbia potrebbe sancire la svolta dovrebbero essere il portiere Petrovic; i tre difensori Stojic, Milenkovic e Pavlovic; a centrocampo una folta linea a cinque con diversi giocatori che conosciamo molto bene anche in Italia, dal momento che i titolari dovrebbero essere Zivkovic, Ilic, Lukic, Samardzic e Kostic; infine, davanti ecco il classico tandem di attaccanti con Mitrovic e il bianconero Vlahovic.

ECCO IL 4-2-3-1 DI TUCHEL

C’è una differenza tattica, dal momento che Thomas Tuchel dovrebbe scegliere invece il 4-2-3-1 come modulo degli ospiti nelle probabili formazioni Serbia Inghilterra: in porta il veterano Pickford; davanti a lui, ecco la difesa a quattro composta da James, Guehi, Konsa e Lewis-Skelly; in mediana spazio per Anderson e Rice alle spalle del reparto offensivo inglese, che comincerà con il trio formato da Madueke, Eze e Gordon sulla trequarti, mentre davanti a tutti ecco un bomber di razza come il sempre presente Kane.

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA INGHILTERRA: IL TABELLINO

SERBIA (3-5-2): Petrovic; Stojic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Ilic, Lukic, Samardzic, Kostic; Mitrovic, Vlahovic. All. Stojković.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, Lewis-Skelly; Anderson, Rice; Madueke, Eze, Gordon; Kane. All. Tuchel.