PROBABILI FORMAZIONI SERBIA ITALIA U21: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni Serbia Italia U21 ci accompagnano verso la partita amichevole che avrà luogo oggi in terra slava, per gli Azzurrini del c.t. Paolo Nicolato un significativo banco di prova verso gli Europei Under 21 che saranno in programma fra i mesi di giugno e luglio in Romania e in Georgia. L’Italia Under 21 torna quindi in campo per la prima volta dallo scorso autunno, adesso manca ormai poco al grande impegno estivo e allora il test in Serbia sarà stuzzicante, anche perché da quelle parti non è mai facile giocare, anche se parliamo di amichevole e di calcio giovanile.

L’Italia U21 ha dominato il proprio girone, chiuso nettamente davanti all’Irlanda per prendersi una qualificazione ancora più significativa se si pensa che quest’anno l’Europeo Under 21 varrà anche come torneo di qualificazione per la zona europea alle Olimpiadi di Parigi 2024, naturalmente per quanto riguarda il torneo di calcio maschile. Tutto questo premesso, ci sembra quindi doveroso dare spazio alle notizie sulle probabili formazioni di Serbia Italia U21, anche se non sono tutte positive per quanto riguarda i nostri Azzurrini a causa di varie assenze.

Probabili formazioni Serbia Italia U21/ Quali titolari per Nicolato?

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA ITALIA U21

LE MOSSE DI STOJKOVIC

Nelle probabili formazioni di Serbia Italia U21 dobbiamo annotare che i serbi non parteciperanno in estate alla fase finale degli Europei di categoria e quindi sotto la guida del commissario tecnico Goran Stevanovic stanno già pensando al ciclo successivo. Proviamo a disegnare per la Serbia U21 un modulo 4-3-3, con questi possibili titolari: Micovic in porta; davanti a lui i quattro difensori Bjekovic, Drezgic, Lukic e Rogan; a centrocampo il terzetto che potrebbe vedere titolari Mitrovic, Ivezic e Belic; infine ipotizziamo il tridente offensivo con Ajdinovic ala destra, Durasovic in posizione da centravanti e Pantovic sulla fascia sinistra.

LE SCELTE DI NICOLATO

Per quanto riguarda invece le mosse del nostro c.t. Paolo Nicolato, ecco che le probabili formazioni di Serbia Italia U21 devono fare i conti con numerosi assenti fra gli Azzurrini. Dobbiamo allora tenere in considerazione chi non ci sarà per schierare un modulo 4-3-3 che potrebbe offrirci i seguenti undici titolari per l’Italia Under 21: Turati in porta; difesa a quattro con Bellanova, Okoli, Pirola e Udogie da destra a sinistra; a centrocampo invece si può ipotizzare un terzetto con Fagioli, Ricci e Bove titolari; infine puntiamo su Cancellieri come ala destra, Colombo centravanti e Baldanzi a sinistra per giocare dal primo minuto nell’attacco degli Azzurrini per l’amichevole di oggi in Serbia.

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA ITALIA U21: IL TABELLINO

SERBIA (4-3-3): Micovic; Bjekovic, Drezgic, Lukic, Rogan; Mitrovic, Ivezic, Belic; Ajdinovic, Durasovic, Pantovic. All. Stevanovic.

ITALIA (4-3-3): Turati; Bellanova, Okoli, Pirola, Udogie; Fagioli, Ricci, Bove; Cancellieri, Colombo, Baldanzi. All. Nicolato.











