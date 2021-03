Probabili formazioni Serbia Portogallo/ Quote, tanti big in campo a Belgrado

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA PORTOGALLO: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 tra le mura dello Stadion Rajko Mitic di Belgrado, la sfida valida per il secondo turno del girone A delle qualificazioni ai Mondiali 2022 tra Serbia e Portogallo, di cui andremo ora ad esaminare le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Stojkovic come di Santos per questo big match, anche se alla vigilia ci pare abbastanza scontato che entrambi i ct puntino oggi sui loro titolari più in forma. Non può certo fare nulla di diverso il tecnico della Serbia, che superata l’Irlanda nel primo turno per 3-2 tenterà oggi l’impresa contro i primi indiziati alla qualificazione alla rassegna iridata per il girone A. Pure dopo aver risolto a fatica la pratica Azerbaigian, ci attendiamo un buon numero di titolarissimi anche nella metà campo del ct Santos: la Serbia potrebbe essere la prima rivale nella corsa alla qualificazione e il tecnico non vuole lasciare nulla di intentato, non dopo la magra figura fatta nel primo turno. Ci attende un match dunque avvincente: andiamo a vedere come i due ct si sono preparati, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Serbia Portogallo.

Probabili formazioni Bulgaria Italia/ Diretta tv: piccole novità per Mister Mancini

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del match per il girone A delle qualificazioni ai Mondiali, non facciamo fatica a consegnare ai lusitani il favore del pronostico: tra l’altro mai i serbi hanno vinto in tale scontro diretto. Esaminando dunque le quote della Snai, vediamo che per l’1×2 del match il successo del Portogallo è stato quotato a 1.75, contro il più elevato 4.25 segnato per la vittoria della Serbia: il pareggio oggi paga la posta a 3.65.

Diretta/ Germania Islanda (risultato finale 3-0): il palo nega il poker a Gnabry

LE PROBABILI FORMAZIONI SERBIA PORTOGALLO

LE MOSSE DI STOJKOVIC

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Serbia Portogallo, Stojkovic dovrebbe dare spazio a parecchi big per completare il suo 11: pure il tecnico non rinuncerà al modulo 3-4-3 visto nei giorni scorsi. Posto dunque Dmitrovic tra i pali, ecco che questa sera dovremmo vedere pronti dal primo minuto in difesa Milenkovic e Mitrovic, come anche Pavlovic. Per il centrocampo, le chiavi della cabina di regia saranno affidate al laziale Milinkovic Savic, posto al fianco di Gudelj: Kostic e Gajic occuperanno le corsie esterne del reparto, anche se dalla panchina rimangono a disposizione Mladenovic e Nemaja Maksimovic. Per l’attacco rimane irrinunciabile il bomber della Fiorentina Vlahovic, in buone condizioni dopo aver segnato anche contro l’Irlanda pochi giorni fa: al suo fianco dovrebbero venir schierati Tadic e l’ex Real Madrid Jovic, anche se dalla panchina non scordiamo il jolly del Fulham Aleksander Mitrovic.

DIRETTA/ Spagna Grecia (risultato finale 1-1): solo un pari per le Furie Rosse

LE SCELTE DI SANTOS

Spazio al classico 4-3-3 per il ct Santos, impegnato a stilare le probabili formazioni di Serbia Portogallo: qui potrebbero poi essere tanti i big pronti a scendere in campo dal primo minuto. In primis Cristiano Ronaldo: il bomber della Juventus, dopo aver scaldato i motori nel primo turno contro l’Azerbaigian, dovrebbe essere oggi nuovo titolare, al fianco di Diogo Jota e Bernardo Silva. Per il centrocampo della nazionale lusitana si faranno avanti dal primo minuto Moutinho e Neves, con Bruno Fernandes pronto a completare il reparto: dalla panchina però rimangono pronti Oliveira e Sanches, come anche Rafa Silva, che hanno rimediato finora pochi minuti in campo. In difesa poi Santos dovrebbe far conto sulla coppa di centrali composta da Ruben Dias e Duarte: sull’esterno non mancheranno Mendes come il terzino ex Juventus Cancelo.

IL TABELLINO

SERBIA (3-4-3): Dmitrovic; Milenkovic, Mitrovic, Pavlovic; Gajic, Milinkovic Savic, Gudelj, Kostic: Tadic, Vlahovic, Jovic All. Stojkovic

PORTOGALLO (4-3-3): Lopes; Cancelo, Dias, Duarte, Mendes; B Fernandes, Moutinho, Neves; D Jota, C Ronaldo, B Silva All. Santos



© RIPRODUZIONE RISERVATA