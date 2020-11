Probabili formazioni Serbia Scozia/ Quote, parecchi big in campo a Belgrado!

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA SCOZIA: CHI SARANNO I TITOLARI?

Solo questa sera alle ore 20.45 e tra le mura dello stadio Rajko Mitic di Belgrado si accenderà la sfida valida come finale dei play off per le qualificazioni agli Europei 2021 tra Serbia e Scozia: andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Vi infatti grande attesa per scoprire quali saranno le scelte di Tumbakovic come di Clarke per questo big match che pure mette in palio l’ultimo pass in palio per il tabellone principale dei prossimi europei: l’appuntamento è dunque unico e davvero sono tanti i protagonisti (che pure vestono le maglie di club italiani) che sono pronti a farsi avanti. Sono pronti certo gli scozzesi di Clarke, che stanno mettendo da parte una striscia di successi davvero considerevole, che fa ben sperare per il ritorno della Scozia agli Europei, a 15 anni dall’ultima esperienza in Inghilterra. Non meno motivati i serbi, che pur non sempre costanti, quando sono in forma, riescono a ternerà a bada anche le squadre più blasonate del continente. Non perdiamo altro tempo allora e andiamo a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Serbia Scozia.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè i padroni di casa non siano stati i più costanti negli ultimi tempi, pure è alla squadra di Tumbakovic che sorride il pronostico segnato alla vigilia. Il portale di scommesse Snai nell’1×2 ha infatti fissato a 1.65 il successo della Serbia contro il più elevato 5.25 segnato per la vittoria della Scozia, mentre il pareggio pagherà la posta a 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI SERBIA SCOZIA

LE MOSSE DI TUMBAKOVIC

Per le probabili formazioni della sfida tra Serbia e Scozia, Tumbakovic dovrebbe confermare gran parte dell’11 che ha ben fatto contro la Norvegia nelle semifinali dei play off. Sicuramente sarà spazio per il 3-5-2, dove pure troveremo tra i pali Rajkovic. In difesa sarà spazio per il capitano e giocatore dell’Inter di Conte Kolarov, affiancato da Milenkovic e Stefan Mitrovic. Saranno poi maglie consegnate nel centrocampo al cinque dove al centro dovremmo vedere pronti dal primo minuto Gudelj, Tadic e Maksimovic: Lazovic e Ristic saranno i primi nomi per l’esterno del reparto. Per l’attacco Tumbakovic dovrebbe poi dare spazio a Aleksandr Mitrovic e a Filip Djuricic, ma occhio che tra i convocati troviamo anche Jovic del Real Madrid e Vlahovic della Fiorentina.

LE SCELTE DI CLARKE

Sarà invece il 4-3-3 il modulo prediletto dal ct Clarke per il big match a Belgrado, dove pure vedremo diversi big chiamati in causa, appartenenti perlopiù al primo campionato inglese. Ecco che in difesa già sarà spazio per il terzino del Liverpool Andy Robertson, in coppia sull’esterno con O’Donnell: Gallagher e Cooper saranno le prime scelte per il centro del reparto. In mediana McGinn sarà il fulcro del gioco della nazionale dei cardi: McTominay e Ryan Jack dovrebbero fagli compagnia al fianco. In attacco infine saranno maglie giò consegnate: McBurnie, McGregor e Dykes (che dovrà saltare il prossimo match di Nations League con la Slovacchia) saranno le prime scelte dell’allenatore.

IL TABELLINO

SERBIA (3-5-2): Rajkovic; Kolarov, S. Mitrovic, Milenkovic; Lazovic, Gudelj, Tadic, Maksimovic, Ristic; A Mitrovic, Djuricic All. Tumbakovic

SCOZIA (4-3-3): Marshall; O’Donnell, Gallagher, Cooper, Robertson; McTominay, McGinn, Jack; Dykes, McBurnie, McGregor All. Clarke



