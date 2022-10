Probabili formazioni Serie A/ Dubbi e scelte degli allenatori, 10^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

La Serie A arriva in cifra tonda e da oggi vive la sua decima giornata di campionato, arriviamo da una settimana con le Coppe europee mentre nella prossima sarà protagonista la Coppa Italia, prima dell’ultimo rush finale sia delle Coppe europee sia del campionato prima della lunghissima pausa per i Mondiali Qatar 2022. Vedremo se ciò avrà conseguenze sulle probabili formazioni di Serie A fin da questo turno nel terzo weekend di ottobre, in ogni caso la curiosità è grande, perché finalmente si torna in campo e ci attendono partite spesso anche di notevole significato a partire già dai tre anticipi del sabato.

Ricordiamo infatti che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente già oggi perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben tre anticipi, poi avremo alla domenica altre cinque partite ed infine stavolta saranno due anche i posticipi del lunedì sera. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 15 ottobre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 10^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI MONZA

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Empoli Monza, per onorare quello che sarà il primo incontro in ordine cronologico. L’Empoli arriva da un buon pareggio sul campo del Torino e oggi l’allenatore Paolo Zanetti dovrebbe puntare su un modulo 4-3-1-2, con questi possibili undici titolari: Vicario in porta; Stojanovic, De Winter, Luperto e Parisi davanti a lui nella difesa a quattro; in mediana dovremmo vedere invece Marin in cabina di regia con le due mezzali Haas e Bandinelli; infine il reparto offensivo che potrebbe prevedere Bajrami trequartista alle spalle degli attaccanti Lammers e Destro.

Il Monza invece vola con tre vittorie consecutive da quando è arrivato in panchina Raffaele Palladino come nuovo allenatore e il modulo per gli ospiti lombardi allo stadio Carlo Castellani dovrebbe essere il 3-5-2 con Marlon, Pablo Marì e Izzo nella difesa a tre davanti al portiere Di Gregorio; nel folto centrocampo a cinque ecco Rovella perno affiancato da Pessina e Sensi, mentre sulle fasce potrebbero giocare Ciurria a destra e Carlos Augusto a sinistra; infine in attacco ecco Caprari al fianco della prima punta Mota Carvalho.











