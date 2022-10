PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Muriel e Rovella squalificati, 12^ giornata

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: GLI SQUALIFICATI

Presentando le probabili formazioni di Serie A, dobbiamo citare anche i due giocatori che saranno squalificati, pochi ma nomi piuttosto illustri. In copertina ecco Luis Muriel, che francamente non sta vivendo la sua migliore stagione con l’Atalanta ma sarà comunque un’assenza molto pesante per l’attacco della Dea nerazzurra di Gian Piero Gasperini per la trasferta sul campo dell’Empoli nella partita dell’ora di pranzo della domenica. I numeri di Muriel parlano di un gol e due assist, chissà se quando rientrerà dalla squalifica il colombiano riuscirà a migliorare il proprio rendimento stagionale.

Secondo turno di squalifica invece per Nicolò Rovella, che del centrocampo del Monza è perno fondamentale: l’assenza si è sentita già moltissimo contro il Milan sabato scorso e sarà lo stesso anche nel posticipo del lunedì contro il Bologna. Zero gol e zero assist, ma nel caso di Rovella i numeri non sono sufficienti a descrivere l’importanza del giocatore, che mancherà moltissimo al suo allenatore Raffaele Palladino. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SCENDE IN CAMPO?

La Serie A da oggi vive la sua dodicesima giornata di campionato, arriviamo da una settimana con le Coppe europee e altrettanto sarà nella prossima, quindi è un periodo particolarmente intenso per le big del campionato prima della lunghissima pausa per i Mondiali Qatar 2022. Vedremo se ciò avrà conseguenze sulle probabili formazioni di Serie A fin da questo turno nel quinto e ultimo weekend di ottobre, in ogni caso la curiosità è grande, perché finalmente si torna in campo e ci attendono partite spesso anche di notevole significato a partire già dai tre anticipi del sabato.

Ricordiamo infatti che le partite di Serie A ci terranno compagnia ampiamente già oggi perché nelle prossime ore ci saranno in programma ben tre anticipi, poi avremo alla domenica altre cinque partite ed infine stavolta saranno due i posticipi di un ricco lunedì sera. Certamente, scoprire le probabili formazioni di queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli parlando in particolare delle partite in programma oggi, sabato 29 ottobre 2022, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni Serie A in questa 12^ giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

La partita con cui apriamo la nostra panoramica sulle probabili formazioni di Serie A è Napoli Sassuolo, per onorare quello che sarà il primo incontro in ordine cronologico ma anche il valore della capolista. Il ritorno di Zambo Anguissa fra i tre titolari di centrocampo è la notizia di spicco per Luciano Spalletti nel consueto modulo 4-3-3, per completare il reparto con Lobotka e Zielinski (favorito su Elmas). In difesa invece è ancora assente Rrahmani, di conseguenza davanti al portiere Meret schieriamo la retroguardia con Di Lorenzo a destra, Kim e Juan Jesus centrali e Mario Rui, che potrebbe tuttavia essere in ballottaggio con Olivera a sinistra; un altro ballottaggio sarà quello “tradizionale” fra Politano e Lozano come ala destra del tridente offensivo che completiamo poi con Osimhen e Kvaratskhelia, anche se naturalmente non vanno dimenticati Raspadori e Simeone in un attacco atomico.

Il Sassuolo di Alessio Dionisi, reduce dalla vittoria di lunedì contro il Verona, conferma il suo modulo 4-3-3 speculare a quello di Spalletti. Per quanto riguarda invece i nomi degli interpreti dal primo minuto, ecco che in porta giocherà Consigli e davanti a lui ci aspettiamo la difesa a quattro con Toljan terzino destro, i due centrali Erlic e Ferrari, infine Kyriakopoulos oppure Rogerio, che si contendono la maglia di terzino sinistro; a centrocampo il trio dei titolari dovrebbe essere composto da Frattesi, Maxime Lopez e Thorstvedt anche se in cabina di regia c’è pure la candidatura di Obiang; infine, il tridente offensivo del Sassuolo dovrebbe prevedere Laurentiè ala destra e Pinamonti centravanti, con Traorè e D’Andrea in ballottaggio sulla corsia mancina.











